Fokozódik az USA–Kína chipháború: ezt mindenki megérzi a zsebén, drasztikus bejelentés jött
Az Egyesült Államok kormánya szokatlan megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
A BBC szerint a megállapodás néhány hónappal azután született, hogy a Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltotta ezeknek a chipeknek a Kínába történő értékesítését. A tilalmat július közepén feloldották, és most úgy tűnik, az amerikai kormány egy lépéssel tovább megy – részesedést szerez az amerikai cégek Kínával folytatott üzleteiből.
A kritikusok szerint ez a lépés zavaros és aggasztó. A fejlett chipeket főként mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásokhoz használják, egy olyan időszakban, amikor a befektetők arra számítanak, hogy az AI átalakítja a globális gazdaságot.
A Nvidia kifejezetten a kínai piacra fejlesztette ki a H20 chipet, az AMD pedig az MI308 chipet. Ezek kevésbé erőteljesek és olcsóbbak, mint a vállalatok zászlóshajó termékei, de fejlesztésük az egyetlen lehetőség volt a jelentős kínai piachoz való hozzáférésre, miután a Biden-adminisztráció megtiltotta a legfejlettebb chipek Kínába történő exportját.
A Kínába irányuló értékesítés újraindítása nagy előnyt jelent mind a Nvidia, mind az AMD számára, mivel Kína hatalmas piac. Az ország AI-ba történő befektetése olyan gyorsan bővül, hogy az elemzők szerint idén körülbelül 100 milliárd dollárra nőhet – ami közel 50%-os ugrás a tavalyi évhez képest.
"Példátlan... nem tudom, mi a megfelelő szó, de ez rossz" – nyilatkozta Deborah Elms kereskedelmi szakértő. Más szakértők szerint amerikai vállalat még soha nem kötött ehhez hasonló megállapodást.
A Fehér Ház nem közölte, hogyan valósítják meg a megállapodást – például hová kerül ez a pénz, vagy hogyan használják fel. Ennél is fontosabb kérdés, hogy milyen üzenetet küld ez más amerikai vállalatoknak, amelyek Kínát kulcsfontosságú piacnak vagy beszállítónak tekintik.
A 15%-os részesedés, amelyet a Nvidia és az AMD elfogadott, valószínűleg rontja majd a nyereségüket, még akkor is, ha jelentős profitot érnek el a Kínába irányuló értékesítésből. A chipgyártók évekre előre tervezik működésüket, így ez negatívan befolyásolhatja a befektetői hangulatot.
Ez a megállapodás része lehet Trump folyamatban lévő vámtárgyalásainak. A múlt héten 100%-os vámokkal fenyegette meg a külföldön gyártott chipeket, hacsak ezek a vállalatok nem fektetnek be az USA-ban. Howard Lutnick kereskedelmi miniszter azt is elmondta, hogy a chipexportot a Kínával folytatott tárgyalásokban használják fel a ritka földfémekhez való hozzáférés érdekében.
Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a Fehér Ház nem hiszi, hogy a H20 és az azzal egyenértékű chipek értékesítése veszélyeztetné a nemzetbiztonságot – annak ellenére, hogy korábban ezen az alapon tiltották be őket.
A megállapodás egyfajta győzelem Kína számára, mivel szüksége van ezekre a chipekre. Az elemzők szerint vezető technológiai vállalatok, köztük a ByteDance, a Tencent és a DeepSeek vásároltak H20-as chipeket, mielőtt az USA áprilisban megszakította a hozzáférést.
Az amerikai kormány számára is előnyös a helyzet, a Bernstein Research elemzői szerint akár 2 milliárd dollárt is kereshet a Kínába irányuló chipeladásokból. További előny lehet Washington számára, ha ez egy ritka földfémekről szóló megállapodáshoz vezet Pekinggel, amely jelenleg monopolhelyzetben van ezeknek a kritikus ásványoknak a piacán.
