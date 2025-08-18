2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Galati, Románia - 2016. november 20: Professzionális videokártya az NVIDIA-tól - Nvidia Quadro K1200 egy nagy teljesítményű munkaállomásról, elszigetelve fehér színben.
Megtakarítás

Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról

Jeki Gabriella
2025. augusztus 18. 19:01

Az Nvidia néhány év alatt a világ legértékesebb vállalatává nőtte ki magát, megelőzve az Apple-t és a Microsoftot is. A grafikus chipekkel indult cég ma már a mesterséges intelligencia fejlődésének motorja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatjuk, hogyan vált az AI-korszak legnagyobb nyertesévé.

Az Nvidia története az egyik legizgalmasabb példa arra, hogyan válhat egy technológiai vállalat néhány évtized alatt globális óriássá. A 90-es évek közepén még egy szűk szegmensben – grafikus chipek fejlesztésében – tevékenykedő cég mára a mesterséges intelligencia korszakának meghatározó szereplőjévé vált. 2025-re az Nvidia piaci értéke meghaladta a 4 ezer milliárd dollárt, amivel elsőként lépte át ezt a határt a világon, megelőzve olyan technológiai óriásokat is, mint az Apple vagy a Microsoft.

A fordulópontot a grafikus processzorok (GPU-k) felhasználásának kiszélesedése jelentette. Az Nvidia eredetileg játékosok számára gyártott hardverei kiválóan alkalmazhatók voltak a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztésében is, mivel képesek nagy mennyiségű párhuzamos számítást elvégezni. Ez kulcsfontosságú lett az olyan AI-megoldásokban, mint a nyelvi modellek, képgenerátorok vagy éppen az önvezető járművek rendszerei. Ha kíváncsi vagy arra, pontosan hogyan zajlott ez az átalakulás, és miként ért el az Nvidia példátlan árfolyam-emelkedést, nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját:

A vállalat elképesztő növekedése mögött nem csupán technológiai fejlesztések, hanem egy jól időzített stratégiai irányváltás is áll. Az adatközponti chipek iránti kereslet robbanásszerű emelkedése, különösen 2023 és 2024 során, szinte példátlan bevételnövekedést hozott. Ez a tendencia jól mutatja, mennyire felértékelődtek azok a technológiák, amelyek lehetővé teszik a generatív AI rendszerek működését – és az Nvidia ezeket a megoldásokat szállítja.

A cég sikere iskolapéldája annak, hogyan tud egy vállalat alkalmazkodni a technológiai forradalmakhoz, és hogyan válhat belőle trendalakító szereplő. Az Nvidia nemcsak lekövette az iparági változásokat, hanem aktívan formálta is azokat – és mindezt úgy, hogy közben újraértelmezte a chipgyártás szerepét a 21. század digitális gazdaságában. Persze nagy kérdés, meddig tart még ez a sikerszéria, hogyan tudnak újabb és újabb innovációkkal piacvezetők maradni.

Címlapkép: Getty Images
