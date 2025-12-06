Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban

A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök, mivel a gyártók kapacitásaik jelentős részét az AI adatközpontok kiszolgálására fordítják.

A memóriaárak növekedése komoly hatással lehet a fogyasztói elektronikai termékek árára a következő években. Minden olyan eszköz, amely memóriát használ – okostelefonoktól a táblagépeken át az okosórákig – drágulhat a közeljövőben - írja a CNN. A Counterpoint Research elemzője, Yang Wang szerint a helyzet "brutális és minden területen feszült". A kutatócég előrejelzése alapján a memóriaárak 2025 negyedik negyedévében 30%-kal, majd 2026 elején további 20%-kal emelkedhetnek.

Az International Data Corporation (IDC) jelentése szerint a globális okostelefon-piac 2026-ban 0,9%-kal zsugorodhat részben a memóriahiány miatt. A probléma hátterében az áll, hogy a nagy technológiai vállalatok – köztük a Meta, a Microsoft és a Google – agresszívan bővítik adatközpontjaikat a mesterséges intelligencia iránti kereslet kielégítésére. A McKinsey & Company előrejelzése szerint a cégek 2030-ig közel 7 billió dollárt fektetnek be az adatközponti infrastruktúrába világszerte.

Ez arra készteti a memóriagyártókat, mint a Micron és a Samsung, hogy erőforrásaikat az adatközpontok felé irányítsák. A Micron szerdán bejelentette, hogy kilép a fogyasztói memória üzletágból, az "AI által vezérelt növekedésre" hivatkozva. A Samsung memóriarészlegének ügyvezető alelnöke, Jaejune Kim októberben közölte, hogy a mobil- és PC-memóriák ellátási hiánya várhatóan "tovább fokozódik".

A TrendForce kutatócég becslése szerint a memóriaárak emelkedése 2025-ben 8-10%-kal növelheti az okostelefonok gyártási költségeit. Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója szerint az olcsó Android-telefonok érezhetik meg leginkább a hatást, mivel az alacsonyabb árú termékek általában kisebb haszonkulccsal működnek.

A vállalatok elhalaszthatják egyes telefonok piacra dobását, hogy a drágább, nyereségesebb modellekre összpontosítsanak. Az okostelefonok átlagos eladási ára várhatóan 457 dollárról (2025) 465 dollárra emelkedik 2026-ban, ami rekordmagas, 578,9 milliárd dolláros piaci értéket eredményez.

Az elemzők szerint azonban 2026 végére az ellátási lánc alkalmazkodhat a megváltozott körülményekhez, ami az árak csökkenéséhez vagy legalábbis a növekedés megállásához vezethet. Wang szerint a félvezetőipar hozzászokott a technológiai változásokhoz, de az AI iránti kereslet váratlanul gyors növekedésére nem volt felkészülve.