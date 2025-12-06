A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök, mivel a gyártók kapacitásaik jelentős részét az AI adatközpontok kiszolgálására fordítják.
A memóriaárak növekedése komoly hatással lehet a fogyasztói elektronikai termékek árára a következő években. Minden olyan eszköz, amely memóriát használ – okostelefonoktól a táblagépeken át az okosórákig – drágulhat a közeljövőben - írja a CNN. A Counterpoint Research elemzője, Yang Wang szerint a helyzet "brutális és minden területen feszült". A kutatócég előrejelzése alapján a memóriaárak 2025 negyedik negyedévében 30%-kal, majd 2026 elején további 20%-kal emelkedhetnek.
Az International Data Corporation (IDC) jelentése szerint a globális okostelefon-piac 2026-ban 0,9%-kal zsugorodhat részben a memóriahiány miatt. A probléma hátterében az áll, hogy a nagy technológiai vállalatok – köztük a Meta, a Microsoft és a Google – agresszívan bővítik adatközpontjaikat a mesterséges intelligencia iránti kereslet kielégítésére. A McKinsey & Company előrejelzése szerint a cégek 2030-ig közel 7 billió dollárt fektetnek be az adatközponti infrastruktúrába világszerte.
Ez arra készteti a memóriagyártókat, mint a Micron és a Samsung, hogy erőforrásaikat az adatközpontok felé irányítsák. A Micron szerdán bejelentette, hogy kilép a fogyasztói memória üzletágból, az "AI által vezérelt növekedésre" hivatkozva. A Samsung memóriarészlegének ügyvezető alelnöke, Jaejune Kim októberben közölte, hogy a mobil- és PC-memóriák ellátási hiánya várhatóan "tovább fokozódik".
A TrendForce kutatócég becslése szerint a memóriaárak emelkedése 2025-ben 8-10%-kal növelheti az okostelefonok gyártási költségeit. Nabila Popal, az IDC vezető kutatási igazgatója szerint az olcsó Android-telefonok érezhetik meg leginkább a hatást, mivel az alacsonyabb árú termékek általában kisebb haszonkulccsal működnek.
A vállalatok elhalaszthatják egyes telefonok piacra dobását, hogy a drágább, nyereségesebb modellekre összpontosítsanak. Az okostelefonok átlagos eladási ára várhatóan 457 dollárról (2025) 465 dollárra emelkedik 2026-ban, ami rekordmagas, 578,9 milliárd dolláros piaci értéket eredményez.
Az elemzők szerint azonban 2026 végére az ellátási lánc alkalmazkodhat a megváltozott körülményekhez, ami az árak csökkenéséhez vagy legalábbis a növekedés megállásához vezethet. Wang szerint a félvezetőipar hozzászokott a technológiai változásokhoz, de az AI iránti kereslet váratlanul gyors növekedésére nem volt felkészülve.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.