Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Újabb 10 milliárd dollárt fektetnek a mesterséges intelligenciába: mi lesz itt?
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről, amely több mint 500 milliárd dollárra értékelné a mesterséges intelligencia céget.
Az Amazon mintegy 10 milliárd dolláros befektetést fontolgat az OpenAI-ba, bár a tárgyalások még kezdeti szakaszban vannak - közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reutersnek.
A lehetséges üzlet jól mutatja a mesterséges intelligencia szektor folyamatosan növekvő számítási kapacitás iránti igényét, miközben a vállalatok versenyt futnak az emberi intelligenciát megközelítő vagy meghaladó rendszerek kiépítéséért - közölte a Reuters.
Az OpenAI idén már több milliárd dolláros megállapodásokat kötött olyan cégekkel, mint a Nvidia és az Oracle. Novemberben pedig 38 milliárd dolláros szerződést írt alá az Amazonnal felhőszolgáltatások vásárlására.
A mostani tárgyalások olyan időszakban zajlanak, amikor az OpenAI előkészíti esetleges tőzsdei bevezetését, amely akár 1 billió dollárra is értékelheti a vállalatot a Reuters októberi jelentése szerint.
A Microsoft jelenleg 27%-os részesedéssel rendelkezik az OpenAI-ban, és kizárólagos jogot szerzett az OpenAI modellek értékesítésére felhőügyfelei számára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Information hírportál szerint, amely elsőként számolt be a tárgyalásokról, az OpenAI az Amazon Trainium chipjeit tervezi használni, amelyek a Nvidia és a Google chipjeivel versenyeznek. Az Amazon finanszírozása egy szélesebb körű tőkebevonási körhöz vezethet más befektetők bevonásával.
Az OpenAI emellett a ChatGPT vállalati verzióját is értékesíteni kívánja az Amazonnak, bár nem világos, hogy a megállapodás tartalmaz-e olyan rendelkezéseket, amelyek a ChatGPT funkcióinak integrálására vonatkoznak az Amazon saját alkalmazásaiba.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.