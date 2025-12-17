2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Amerikai dolláros bankjegyek egymásra rakása.
Tech

Újabb 10 milliárd dollárt fektetnek a mesterséges intelligenciába: mi lesz itt?

Pénzcentrum
2025. december 17. 11:45

Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről, amely több mint 500 milliárd dollárra értékelné a mesterséges intelligencia céget.  

Az Amazon mintegy 10 milliárd dolláros befektetést fontolgat az OpenAI-ba, bár a tárgyalások még kezdeti szakaszban vannak - közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reutersnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lehetséges üzlet jól mutatja a mesterséges intelligencia szektor folyamatosan növekvő számítási kapacitás iránti igényét, miközben a vállalatok versenyt futnak az emberi intelligenciát megközelítő vagy meghaladó rendszerek kiépítéséért - közölte a Reuters.

Az OpenAI idén már több milliárd dolláros megállapodásokat kötött olyan cégekkel, mint a Nvidia és az Oracle. Novemberben pedig 38 milliárd dolláros szerződést írt alá az Amazonnal felhőszolgáltatások vásárlására.

A mostani tárgyalások olyan időszakban zajlanak, amikor az OpenAI előkészíti esetleges tőzsdei bevezetését, amely akár 1 billió dollárra is értékelheti a vállalatot a Reuters októberi jelentése szerint.

A Microsoft jelenleg 27%-os részesedéssel rendelkezik az OpenAI-ban, és kizárólagos jogot szerzett az OpenAI modellek értékesítésére felhőügyfelei számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Information hírportál szerint, amely elsőként számolt be a tárgyalásokról, az OpenAI az Amazon Trainium chipjeit tervezi használni, amelyek a Nvidia és a Google chipjeivel versenyeznek. Az Amazon finanszírozása egy szélesebb körű tőkebevonási körhöz vezethet más befektetők bevonásával.

Az OpenAI emellett a ChatGPT vállalati verzióját is értékesíteni kívánja az Amazonnak, bár nem világos, hogy a megállapodás tartalmaz-e olyan rendelkezéseket, amelyek a ChatGPT funkcióinak integrálására vonatkoznak az Amazon saját alkalmazásaiba.
Címlapkép: Getty Images
