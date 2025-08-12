2025. augusztus 12. kedd Klára
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2024. június 25: A SpaceX Falcon Heavy elhalad a NASA 39-es indítókomplexumának sajtóhelyén található amerikai zászló mellett, miközben a NOAA GOES-U időjárási műholdat indítja 17:26-kor.
Tech

Titkos fegyvert telepítene a Holdra az USA: mit fognak erre lépni a világ vezetői?

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 13:16

Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére. A tervek szerint a korábbinál jóval nagyobb teljesítményű létesítmény már 2030-ra elkészülhet.

Sean Duffy, a NASA ideiglenes vezetője és amerikai közlekedési miniszter bejelentése szerint az USA a korábban tervezett 40 kilowatt helyett már 100 kilowatt teljesítményű reaktort kíván építeni a Holdon. A jelentős teljesítménynövekedés stabil energiaellátást biztosítana a jövőbeli holdbázisok számára - írja a Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A létesítmény a NASA által felügyelt nemzetközi Artemis program részeként épül meg, amely embereket kíván küldeni a Holdra, és előkészíti a jövőbeli Mars-expedíciókat. A szakértők szerint a 2030-as határidő ambiciózus, de technikailag megvalósítható.

A reaktoroknak extrém körülmények között kell megbízhatóan működniük: a nappali hőségtől a -200 Celsius fokos éjszakai fagyokig terjedő hőmérséklet-ingadozások, légkör hiánya és korlátozott hűtési lehetőségek mellett. A berendezést inaktív állapotban küldenék fel, minimalizálva a szennyezés kockázatát esetleges katasztrófa esetén.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár az 1967-es Világűrszerződés értelmében senki sem tarthat igényt területre a Holdon, a reaktor körüli biztonsági zónák technikai okokból ténylegesen megakadályozhatják más országok hozzáférését stratégiai területekhez. "Az első ország, amely reaktort helyez el a Holdon, potenciálisan kizárási zónát jelenthet be, ami jelentősen akadályozhatja az Egyesült Államokat a tervezett Artemis jelenlét kialakításában, ha nem mi leszünk ott először" - mondta Duffy.

Kína már teszteli Lanyue holdkompját, amellyel 2030-ra embereket tervez a Holdra juttatni. Oroszországgal együttműködve 2035-re Nemzetközi Hold Kutatóállomást kíván létrehozni, esetleg saját nukleáris erőművel.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az európai országok is aktívan részt vesznek a Hold-kutatásban. Olaszország a SELENE projekt keretében "Hold Energia Központot" fejleszt, az Európai Űrügynökség (ESA) pedig a Moonlight programmal öt műholdból álló konstellációt tervez a Hold körül. Emellett számos más európai kezdeményezés is zajlik, köztük a spanyol LUPIN navigációs rendszer és a németországi LUNA központ, amely a Hold felszínét szimulálja.

Az űrverseny új szakaszba lép, amelyben az energiafüggetlenség kulcsszerepet játszik a Földön túl. A holdi reaktor nemcsak mérnöki projekt, hanem a stratégiai verseny eszköze is, amely meghatározhatja a technológiai és politikai fölényt. 2030-ra nemcsak az emberek visszatérését láthatjuk a Holdra, hanem az első állandó energetikai létesítmények kialakítását is, amelyek alapot teremtenek az emberiség hosszú távú űrbeli jelenlétéhez.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #oroszország #tudomány #egyesült királyság #kína #nukleáris energia #hold #űrkutatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:47
13:41
13:31
13:16
12:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
2
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
3
2 hónapja
Csalók élnek vissza a Gondosóra és az egyik hazai mobilszolgáltató nevével
4
1 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
5
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 12:59
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 10:03
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 13:34
Nagy meglepetést kaphatnak a magyar autósok: ennek rossz vége lehet