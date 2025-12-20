Itt a One karácsonyi ajándéka, 1,7 millió ügyfél jogosult rá: itt vannak a részletek

A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
A One Magyarország az ünnepi időszakban több kedvezménnyel és újdonsággal is készül előfizetői számára. Ennek részeként 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek. Emellett az ünnepi bevezető kampány keretében 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas TV-előfizető díjmentesen hozzáférhet a CANAL+ Action csatorna kínálatához.
Az ünnepi időszakban különösen felértékelődik az online kapcsolattartás szerepe, miközben a megbízható mobil- és internetszolgáltatások nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsfontosságúak. A One Magyarország ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei számára egyszerre kínáljon kényelmes, rugalmas és kedvező megoldásokat.
A gondtalan készülődés és a minőségi együtt töltött idő érdekében a One 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat nyújt azoknak a lakossági és vállalati mobilelőfizetéssel rendelkező ügyfeleknek, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatot, és az internetet nyilvános mobiladatkapcsolaton keresztül használják. Az intézkedés több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató SMS-ben is értesít.
A közös tévés és streaming élmények terén is bővül a kínálat: 2025. december 1-jétől a One TV Family előfizetői számára elérhetővé válik a Magyarországon újdonságnak számító CANAL+ streaming szolgáltatás. A CANAL+ Action csatornát a One TV Family és TV Medium díjcsomagok, valamint több korábban bevezetett csomag előfizetői is élvezhetik további extra díj nélkül. Az ünnepi kampány részeként ráadásul 2026. január 12-ig minden vezetékes és műholdas TV-előfizető díjmentesen elérheti a CANAL+ Action csatornát.
A One nemcsak az ünnepi időszakra koncentrál: a megújított mobilportfólió és az új kedvezményrendszer célja, hogy egyértelműbb és rugalmasabb választási lehetőségeket biztosítson az ügyfelek számára. Az új mobilcsomagok középpontjában a korlátlan kommunikáció és szórakozás áll, így mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő megoldást.
Az új kedvezményrendszerben a mobiltarifacsomaggal rendelkező ügyfelek kétféle előny közül választhatnak: új okoseszköz vásárlása esetén egyszeri extra készülékkedvezményt – például Tarifa XL esetén összesen 60 000 forintot, Tarifa XXL esetén pedig 81 000 forintot –, vagy havi 2 000 forintos havidíj-kedvezményt, ha inkább az alacsonyabb rendszeres költséget részesítik előnyben.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
