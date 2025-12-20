2025. december 20. szombat Teofil
7 °C Budapest
Itt a One karácsonyi ajándéka, 1,7 millió ügyfél jogosult rá: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. december 20. 09:44

A One Magyarország az ünnepi időszakban több kedvezménnyel és újdonsággal is készül előfizetői számára. Ennek részeként 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek. Emellett az ünnepi bevezető kampány keretében 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas TV-előfizető díjmentesen hozzáférhet a CANAL+ Action csatorna kínálatához.

Az ünnepi időszakban különösen felértékelődik az online kapcsolattartás szerepe, miközben a megbízható mobil- és internetszolgáltatások nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsfontosságúak. A One Magyarország ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei számára egyszerre kínáljon kényelmes, rugalmas és kedvező megoldásokat.

A gondtalan készülődés és a minőségi együtt töltött idő érdekében a One 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat nyújt azoknak a lakossági és vállalati mobilelőfizetéssel rendelkező ügyfeleknek, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatot, és az internetet nyilvános mobiladatkapcsolaton keresztül használják. Az intézkedés több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató SMS-ben is értesít.

A közös tévés és streaming élmények terén is bővül a kínálat: 2025. december 1-jétől a One TV Family előfizetői számára elérhetővé válik a Magyarországon újdonságnak számító CANAL+ streaming szolgáltatás. A CANAL+ Action csatornát a One TV Family és TV Medium díjcsomagok, valamint több korábban bevezetett csomag előfizetői is élvezhetik további extra díj nélkül. Az ünnepi kampány részeként ráadásul 2026. január 12-ig minden vezetékes és műholdas TV-előfizető díjmentesen elérheti a CANAL+ Action csatornát.

A One nemcsak az ünnepi időszakra koncentrál: a megújított mobilportfólió és az új kedvezményrendszer célja, hogy egyértelműbb és rugalmasabb választási lehetőségeket biztosítson az ügyfelek számára. Az új mobilcsomagok középpontjában a korlátlan kommunikáció és szórakozás áll, így mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő megoldást.

Az új kedvezményrendszerben a mobiltarifacsomaggal rendelkező ügyfelek kétféle előny közül választhatnak: új okoseszköz vásárlása esetén egyszeri extra készülékkedvezményt – például Tarifa XL esetén összesen 60 000 forintot, Tarifa XXL esetén pedig 81 000 forintot –, vagy havi 2 000 forintos havidíj-kedvezményt, ha inkább az alacsonyabb rendszeres költséget részesítik előnyben.
Címlapkép: Getty Images
