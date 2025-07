Itt a jelszavak listája: ha te is ezeket használod, percek alatt kifoszthatják a bankszámládat

Annak ellenére, hogy évek óta figyelmeztetik a felhasználókat a gyenge jelszavak veszélyeire, továbbra is világszerte rendkívül népszerűek az egyszerű számsorozatok és könnyen kitalálható szavak. A NordPass legfrissebb adatai szerint az "123456" jelszó több mint hárommillió alkalommal szerepelt a nyilvánosságra került adatok között. A szakértők szerint az erős jelszavak hosszúak, összetettek és egyediek, mivel enélkül bárki könnyű célponttá válhat.

Mint áprilisban megírtuk, milliárdos nagyságrendű károkat okoznak a bankkártyás, illetve elektronikus fizetési forgalomhoz kapcsolódó csalások Magyarországon, itthon az emberek csaknem 60 százaléka volt már ilyen kísérleteknek az áldozata. Az elmúlt fél évben még nőtt is a kártyaadatokkal elkövetett visszaélések száma és az elszenvedett károk összeértéke.

A világon minden tizedmásodpercben történik kibertámadás. Leggyakrabban hamis banki telefonhívással próbálják átverni az embereket, de az adathalász sms-ek, a hamis online webshopok, a hamis csomagküldéssel kapcsolatos csalások és a hamis befektetések is egyre inkább terjednek.

Egy korábbi jelentés szerint 24 milliárd felhasználónév és jelszó kombináció kering a kiberbűnözői piacon. Rengetegen még mindig nem szánnak kellő figyelmet arra, hogy erős jelszavakat válasszanak, és sokan kényelmi szempontból ugyanazokat a jelszavakat használják minden platformon, ahol regisztrációjuk van, pedig ezzel rendkívül megkönnyítik a hackerek dolgát, hiszen nem ritka, hogy a megszerzett jelszavakat minden népszerű online szolgáltatásban végigpróbálják a csalók, így pedig több fiókhoz is hozzáférhetnek.

Leggyakrabban használt jelszavak

A leggyakrabban használt jelszavak gyakran valamilyen egymás utáni számsorozatból állnak, például egyszerűen az "123456". Ugyanakkor a betűk és más karakterek hozzáadása egy jelszóhoz nagyban növeli annak erősségét, mivel a lehetséges kombinációkat kibővíti, így exponenciálisan nehezebbé teszi a feltörést.

Az alábbi infografikán láthatjuk a 20 leggyakrabban használt jelszót világszerte.

A vizualizáció adatai a NordPass- tól származnak, amely a leggyakrabban használt jelszavakat elemezte egy 2,5 TB-os, adatvédelmi incidensek során nyilvánosságra került hitelesítő adatokból álló adatbázis alapján.

A NordPass által elemzett adathalmazban több mint 3 milliószor használták az "123456" jelszót.

A 10 legtöbbet használt jelszó közül hat tisztán numerikus, ami rávilágít arra, hogy a kiszámítható számminták továbbra is mennyire elterjedtek. Az ilyen típusú jelszavak a hackerek számára az egyik legkönnyebben kitalálhatóak a brute-force támadások segítségével. Ez a módszer minden lehetséges karakterkombinációt kipróbál, amíg meg nem találja a helyes jelszót. Minél hosszabb és bonyolultabb a jelszó, annál tovább tart feltörni. Egy egyszerű és rövid jelszó feltörése csupán pár másodperc, míg egy bonyolultabb, speciális karaktereket is tartalmazó hosszabb jelszó feltörése akár évekbe is telhet.

Jelszó: jelszó

A számok mellett a felhasználók gyakran használnak olyan billentyűzetmintákat, mint a "qwerty", vagy olyan gyakori szavakat, mint a "jelszó" (vagy "password"). Bár ezeket könnyű megjegyezni, de könnyen fel is törhetők, és az olyan variációk, mint a "Jelszó" ("Password") vagy a "jelszó1" ("password1") kevéssé növelik a biztonságot.

Magyarországon a következő jelszavak a leggyakoribbak egy 2024-es felmérés szerint: 123456, qwerty123, qwerty1, 123456789, 63245009, 12345, 12345678, jelszo, password, asdasd, 111111, 83773049, 8933959, 000000, 1234567, attila, dick123, qwertz, asd123 és asdfgh.

Csizmazia-Darab Istvánt, az ESET termékeit forgalmazó Sicontact Kft. IT biztonsági szakértőj korábban a Pénzcentrumnak elmondta, hogy érdemes erős és egyedi jelszavakat használni, melyek tartalmaznak kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket, mivel ezek kombinációja lesz a leginkább kiszámíthatatlan. Hozzátette, hogy válasszunk mindenhová másik jelszót, a korábbi jelszavainkat pedig ne használjuk fel újra, és ahol csak lehetséges, éljünk a többfaktoros hitelesítés lehetőségével, valamint a legfontosabb helyeken negyedévente cseréljük le a jelszavunkat.