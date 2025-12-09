A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
Gond van a One internetszolgáltatásával: a cég honlapja sem elérhető
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban. A szolgáltató már dolgozik a hiba elhárításán.
A One szolgáltatásaiban kiterjedt üzemzavar lépett fel, amely érinti mind a mobilinternetes, mind a vezetékes internetes hálózatot. A vállalat honlapja sem érhető el, kapcsolódási hibát jelez a rendszer.
A Downdetector hibabejelentő platform adatai szerint az első problémák már éjfél előtt jelentkeztek, azóta pedig több mint kétezer felhasználó jelezte a szolgáltatás kimaradását.
Az egész országra kiterjed a One internet-hiba
A beérkezett információk alapján az üzemzavar országos jellegű, hiszen többek között Óbudáról, Maglódról és Szombathelyről is érkeztek hibabejelentések. Egyes felhasználói vélemények szerint a DNS-szolgáltatással lehet probléma.
A One reggel fél hét után hivatalos közleményt tett közzé Facebook-oldalán, amelyben elismerték a problémát: "Mobil adat és vezetékes internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető." A szolgáltató jelezte, hogy szakembereik már dolgoznak a hiba elhárításán, és türelmet kérnek ügyfeleiktől. A vállalat ígéretet tett a közlemény folyamatos frissítésére.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
