Gond van a One internetszolgáltatásával: a cég honlapja sem elérhető

Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban. A szolgáltató már dolgozik a hiba elhárításán.

A One szolgáltatásaiban kiterjedt üzemzavar lépett fel, amely érinti mind a mobilinternetes, mind a vezetékes internetes hálózatot. A vállalat honlapja sem érhető el, kapcsolódási hibát jelez a rendszer.

A Downdetector hibabejelentő platform adatai szerint az első problémák már éjfél előtt jelentkeztek, azóta pedig több mint kétezer felhasználó jelezte a szolgáltatás kimaradását.

Az egész országra kiterjed a One internet-hiba

A beérkezett információk alapján az üzemzavar országos jellegű, hiszen többek között Óbudáról, Maglódról és Szombathelyről is érkeztek hibabejelentések. Egyes felhasználói vélemények szerint a DNS-szolgáltatással lehet probléma.

A One reggel fél hét után hivatalos közleményt tett közzé Facebook-oldalán, amelyben elismerték a problémát: "Mobil adat és vezetékes internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető." A szolgáltató jelezte, hogy szakembereik már dolgoznak a hiba elhárításán, és türelmet kérnek ügyfeleiktől. A vállalat ígéretet tett a közlemény folyamatos frissítésére.