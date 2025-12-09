2025. december 9. kedd Natália
6 °C Budapest
Server rack with blue and red internet patch cord cables connected to black patch panel in data server room
Tech

Gond van a One internetszolgáltatásával: a cég honlapja sem elérhető

Pénzcentrum
2025. december 9. 07:17

Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban. A szolgáltató már dolgozik a hiba elhárításán.

A One szolgáltatásaiban kiterjedt üzemzavar lépett fel, amely érinti mind a mobilinternetes, mind a vezetékes internetes hálózatot. A vállalat honlapja sem érhető el, kapcsolódási hibát jelez a rendszer.

A Downdetector hibabejelentő platform adatai szerint az első problémák már éjfél előtt jelentkeztek, azóta pedig több mint kétezer felhasználó jelezte a szolgáltatás kimaradását.

Az egész országra kiterjed a One internet-hiba

A beérkezett információk alapján az üzemzavar országos jellegű, hiszen többek között Óbudáról, Maglódról és Szombathelyről is érkeztek hibabejelentések. Egyes felhasználói vélemények szerint a DNS-szolgáltatással lehet probléma.

A One reggel fél hét után hivatalos közleményt tett közzé Facebook-oldalán, amelyben elismerték a problémát: "Mobil adat és vezetékes internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető." A szolgáltató jelezte, hogy szakembereik már dolgoznak a hiba elhárításán, és türelmet kérnek ügyfeleiktől. A vállalat ígéretet tett a közlemény folyamatos frissítésére.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #mobilinternet #hiba #szolgáltató #kimaradás #hálózat #one #dns

