Óvatosan ezekkel az üzenetekkel, hívásokkal: rémes a csalók új módszere, így nullázzák a bankkártyád

November 20–án tartott háttérbeszélgetést a KiberPAJZS projekt, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen elhangzott többek között, hogy a leggyengébb láncszem, még mindig maga az ember, aki gyakorlatilag önként adja meg adatait úgy, hogy utána 10 millió forintokat csaljanak ki tőle. Ami most a legtöbb gondot okozza, a hamis banki telefonhívások, de jelentős probléma a csomagküldő csalások, de a hamis weboldalak, hamis befektetések is.

A leggyengébb láncszem mi magunk vagyunk. Hiába a technológia, és a háttérben, a biztonságért dolgozó digitális szakemberek, sokszor azt látjuk, hogy az emberek saját maguk nyitják ki az ajtót, és engedik be a csalókat - mondta el Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A szakember elmondta azt is, a világon minden tizedmásodpercben történik kibertámadás, és a jelenlegi becslések szerint 2029-re a kiberbűnözőknek már 15,63 ezer milliárd dollár lesz a becsült zsákmányuk. Kiderült az is, hogy az online csalók minden korosztályra lőnek, de legnagyobb veszélyben a 60 feletti korosztály van, hiszen nekik inkább lehetnek akkora megtakarításaik, amik összegszerüen a legnagyobb kárt jelenhetik. Ezek a csalások mennek most a legjobban Hozzánk legtöbbször olyan károsultak fordulnak, akiket hamis banki telefonhívással vernek át, de sok áldozatot szednek a hamis online webshopok, a hamis csomagküldéssel kapcsolatos csalások, de a hamis befektetések is - mondta el a háttérbeszélgetésen Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, az IM Igazságügyi Szakmai Irányítási főosztályvezetője. A szakember beszélt arról is, hogy a nigériai típusú csalások erősen visszaszorulóban vannak. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy az Áldozatsegítő Központ akár azonnali pénzbeli segélyt is tud adni olyan áldozatoknak, akiknek mindenét elvitték a csalók. Amit most látunk, hogy egyre jobban elterjedőben vannak az úgynevezett romantikus csalások - hívta fel a figyelmet Bíróné Szunai Orsolya, a Budapesti Áldozatsegítő Központ koordinátora, aki konkrét esetekről is mesélt. Ezekből az derült ki, figyelmetlen internetfelhasználók 12-15 millió forintot is buktak egy-egy rossza kattintás miatt. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nincs új a nap alatt A bűnözők ugyanazokat a módszereket csinálják, mint eddig, de látszik, hogy szervezettebben. Az emberek igazából az online térben, ha azt jól használják, védve vannak. A bűnözők viszont próbálnak az emberek közelébe férkőzni, és ha ez sikerül, akkor történhet az igazán nagy baj - mondta el a sajtóeseményen Halász Viktor r. százados, a Kiberbűnözés Elleni Főosztály szakértője, aki kiemelte, a karácsony közeledtével számítani kell arra, hogy több hamis webshop, több hamis ajánlat lesz, ezért az embereknek oda kell figyelniük, hogy ne dőljenek be a mesés ajánlatoknak. Minden nap 72 millio forintot tesznek magukeva a kiberbunozok Figyeljunk a kiberzsebesekre, foleg most a karacsonyi idoszakban - zárta az eseményt Sütő Ágnes.

Címlapkép: Getty Images

