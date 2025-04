Durva átverés terjed Magyarországon: ha ilyen sms-t kaptál, ne válaszolj rá!

Német számról, német linkkel próbálkoznak a csalók, de most megmutatjuk, hol vannak a buktatók a sztoriban. Ami nagyon fontos: a linkre semmi esetre ne kattints rá, ha te is kapsz vagy kaptál ilyen tartalmú üzenetet.

Ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldözgetnek adathalász sms-eket ismeretlenek - erről akkor bizonyosodhattunk meg, mikor olvasónk küldött erről egy képernyőfotót.

Mint nemsokára a képen is megmutatjuk, a csalók egy külföldi számról, ámde a NEAK nevében hívják fel a figyelmet arra, hogy készen áll az új egészségbiztosítási kártya. A dolog azért is lehet azonnal gyanús, mert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egészen biztosan nem egy külföldi számról értesítene minket akármiről is.

További buktatója a sztorinak, hogy az egészségbiztosítási kártya nem jár le, tehát ezért is be kell, hogy kapcsoljon a fejünkben a vészcsengő. Vannak persze esetek, amikor a kártya érvényét veszti vagy cserélni kell, ezek a következők:

Megszűnik a biztosítási jogviszonyod, pl. elbocsátás, külföldre költözés.

Már nem vagy jogosult állami egészségügyi ellátásra, pl. 25 év feletti hallgatóként nem tanulsz tovább, és nem vagy biztosított.

Megváltoznak az adataid, pl. névváltozás, lakcímváltozás, vagy

elveszik, megrongálódik, vagy olvashatatlanná válik a kártya.

Azt pedig talán már külön leírnunk sem kell, hogy a leggyanúsabb az, ha maga az üzenet is rossz magyarsággal íródott meg, és ezt ebben az esetben is láthatjuk.

Itt van az üzenet, amelyet olvasónk kapott a saját számára:

Ha alaposabban szemügyre vesszük, feltűnhet az is, hogy a link, amire a feltehetően adathalász csalók szeretnék terelni a gyanútlan áldozatokat, német végződésű. Ettől persze egyáltalán nem garantált, hogy a csalók németek lennének, egy telefonszámot generálni (és aztán dobni is) pillanatok műve csupán.

Nem ez az első alkalom azonban, hogy a csalók németországi számról próbálkoznak: az egész országon körbement tavaly nyáron, amikor a csalók a magyar rendőrség nevében próbálkoztak csalással. Akkor az volt a módszer, hogy természetesen nem létező bírságot akartak bevasalni az áldozatokon. Erről bővebben itt írtunk: