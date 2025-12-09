Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre

Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a One szolgáltatásaiban kiterjedt üzemzavar lépett fel, amely érinti mind a mobilinternetes, mind a vezetékes internetes hálózatot.

A szolgáltató most arról írt saját közösségi oldalán, hogy

a belföldi mobilhálózati hibát sikeresen elhárítottuk, azonban néhány, külföldön tartózkodó ügyfelünknél továbbra is előfordulhatnak adatroaming-problémák. Vezetékes szolgáltatásainknál Vác térségében részleges kiesés tapasztalható; országosan előfordulhat, hogy a szolgáltatás az ügyfelek eszközeinek újraindítását követően áll helyre. Önkiszolgáló digitális felületeink helyreállítása folyamatban van.

A One közölte: továbbra dolgoznak a hibák elhárításán.