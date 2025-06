Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak

Tovább bővíti csalásmegelőzési programjainak arzenálját az Erste Bank - derült ki a pénzintézet csütörtöki sajtótájékoztatóján, amin a Pénzcentrum is részt vett. Ezen felül podcast sorozatot indít, ahol számos szakember segítségével járják körbe a csalások pszichológiáját. Az elmúlt fél évben nőtt a kártyaadatokkal elkövetett visszaélések száma és az elszenvedett károk összeértéke a napi átutalási limit tavaly szeptemberi bevezetése óta.

A sajtóeseményen elhangzott, hogy hatásos eszköznek bizonyult a csalók elleni küzdelemben, hogy az Erste az internet- és mobilbankos átutalások esetében az egyéni költési szokásokhoz igazított limiteket határozott meg tavaly a lakossági ügyfeleinél.

A pénzintézet tapasztalatai szerint csökkent a bűnözők által okozott károk összértéke 2024 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest annak köszönhetően, hogy a bank – a Magyar Nemzeti Bank biztonsági ajánlásával összhangban – tavaly nyáron új utalási korlátokat kezdett beállítani. Az egyéni vásárlási, utalási szokásoknak megfelelően meghatározott napi maximális limittel az ügyfelek pénzének nagyobb részét így akkor is meg lehet védeni, ha esetleg a bűnözők hozzáférkőztek a bankszámlához.

A jellemző kártyás visszaélések között három típust azonosítottak.

Bankkártya adatok felhasználással végzett online csalárd tranzakciók Mobiltárca aktiválás (adathalász módszerrel megszerzett bankkártya adatok) Megtévesztés (Mobilappba bejutó csaló bankkártya adatokat szerez meg)

Felhívták a figyelmet, hogy továbbra se kövessük el azt a hibát, hogy a PIN kódot a kártya mellett tartjuk. Emellett érdemes, amennyiben digitalizáljuk a kártyának telefonunkon/okosóránkon, hogy ezeket az eszközöket erős jelszóval védjük. A fizikai kártya esetén pedig soha semmilyen körülmények között ne adjuk ki a kezünkből.

Kósa Anna, a pénzintézet compliance vezetője elmondta, hogy évek óta használáka és fejlesztik saját, valós idejű szűrőrendszerüket. Monitoring tevékenységével a bank már a csalások közel 90 százalékát ki tudja szűrni, az idei első negyedévben csalások több mint kétharmadát tudták megakadályozni.

A pénzintézet – szerződött, külső partnere segítségével – világhálót is folyamatosan figyelteti. Az elmúlt évben összesen 1276, az Erste nevével visszaélő adathalász oldalt távolítottak el ennek köszönhetően az internetről, míg 2025 első negyedévében 105 ilyen oldalt töröltek.

Azonban, mint kiderült, a csalók továbbra sem adják fel, az elmúlt fél év adatai alapján, az egyéni utalási limitek bevezetése óta ismét nő a kártyás csalások száma. A sikeres kártyás visszaélések száma, illetve az így okozott veszteség ugyan még nem érte el az egy évvel korábbi szintet, a trend azonban jelenleg egyértelmű emelkedést mutat.

„Megkönnyíti a bűnözők dolgát, hogy a megszerzett kártyaadatokkal az utóbbi időkben gyakran az Európai Unión kívüli, az ügyfelek körében is népszerű, nagy webáruházakban vásárolnak, amelyeknél nem működik a tranzakciók kettős hitelesítése. Folyamatosan monitorozzuk a kártyás forgalmat és szükség esetén szigorítunk a művelet-megfigyelési szabályokon"

– tette hozzá Kósa Anna, kiemelve: július elsejétől az Erste az elsők között csatlakozik a GIRO Zrt. által működtetett központi visszaélésszűrő rendszerhez.

A csalások megelőzése, az ügyfelek edukálása érdekében az Erste meglévő csatornái mellett most podcast sorozatot is indít. A banki tranzakciók felett pedig júliustól a pénzintézet saját, valós idejű szűrőrendszere mellett a központi visszaélésszűrő rendszer is érkezik. Az Erste jelezte, hogy elkészült a szükséges fejlesztésekkel és az elsők között csatlakozik a rendszerhez - derült ki a csütörtöki sajtótájékoztatón. A podcast sorozat első része június 26-án csütörtökön fog debütálni „Manipulált elmék" címmel.