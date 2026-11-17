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13 milliós Rolex órában vásárolgatott Schadl György: kiderült, ezért hagyhatta el a házi őrizetet az egykori végrehajtó-elnök
Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnököt december közepén hallgatná meg a végrehajtói visszaéléseket kivizsgáló parlamenti bizottság, az idézést már postára adták, a bírósági engedélyre várnak.
Bírói engedéllyel vásárolhat be Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban, ugyanis a mindennapi élet szokásos szükségletei miatt elhagyhatja a házi őrizetet - mondta az RTL Híradónak Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.
Ismert, a bírósági végrehajtói kar korrupcióval vádolt korábbi elnöke siófoki luxusvillájában tölti a házi őrizetét. Az ominózus fotón egy arany Rolax órát viselt, a híradónak megszólaló szakértő szerint ezt a modellt manapság már nem gyártják, értéke nagyjából 13 millió forint lehet.
Schadl Györgyöt december közepén hallgatná meg a végrehajtói visszaéléseket kivizsgáló parlamenti bizottság, az ezt vezető Toroczkai László szerint az idézést már postára adták, a bírósági engedélyre várnak.
Közben kiderült az is, hogy bár végrehajtói tevékenységét ugyan felfüggesztették, Schadl a végrehajtói irodájából így is 20 millió forintot keresett tavaly - miközben házi őrizetben volt. Felesége irodája pedig 105 millió forintot fialt.
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Az egykori elnököt azzal vádolják, hogy illegális megállapodásokat kötött hét végrehajtójelölttel, akiknek a kinevezéséért cserébe az irodájuk működéséből származó osztalékot követelte. Ezzel a módszerrel megközelítőleg egymilliárd forintos jogtalan vagyonra tett szert. A vádirat szerint emellett 2018 és 2021 között összesen 83 millió forint készpénzt adott át Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárának. A kenőpénzért cserébe azt várta, hogy az államtitkár politikai befolyását felhasználva támogassa gazdasági érdekeit, a végrehajtói kinevezéseket és a hatósági engedélyek megszerzését.
Címlapkép: Facebook/Schadl György
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