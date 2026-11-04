Tizenhét bankszámlával trükközött a kamu hirdető: így buktatták le a luxuséletet élő TikTok-csalót

Letartóztatásban várja ügye folytatását az a 35 éves nő, akit immár 160 rendbeli csalással gyanúsítanak. A hazai sztárvilágban is ismert M. Laura éveken át hamis online hirdetésekkel és kitalált történetekkel csalt ki milliókat áldozataitól, hogy az illegális bevételekből finanszírozza budapesti luxuséletét - írta az ATV.

A külvilág számára a gyanúsított mindennapjai irigylésre méltónak tűntek, hiszen drága Marina-parti lakásban élt, és folyamatosan a jólétét mutogatta. A háttérben azonban egy országos kiterjedésű, gátlástalan bűncselekmény-sorozat állt. Bár a nő a hatóságok előtt nem volt ismeretlen, a tevékenységét végül a Budaörsi Rendőrkapitányság göngyölítette fel.

Aprólékosan felépített módszerrel dolgozott. Kezdetben társkereső oldalakon behálózott férfiaktól kért kölcsön, később pedig online piactereken és közösségi felületeken hirdetett nem létező luxustáskákat, okoseszközöket és játékkonzolokat, amelyekhez az internetről töltött le fotókat. A csalásokhoz tizenhét bankszámlát használt, és akadt olyan áldozata is, akitől közel kétmillió forintot szerzett meg.

A sértettek között szép számmal voltak kiskorúak, akik a zsebpénzüket utalták el a vágyott holmikért, majd félelmükben és szégyenükben a szüleiknek sem mertek szólni. A nő mesterien manipulálta áldozatait. A csomagok késését hol kórházi kezelésre, hol családon belüli erőszakra hivatkozva magyarázta, másokkal pedig elhitette, hogy hatalmas vagyont örökölt, amelynek a hozzáféréséig csupán átmeneti anyagi nehézségekkel küzd. A kicsalt pénzből saját és baráti köre luxuskiadásait, valamint szépségápolási szolgáltatásait fedezte.

A nyomozók alapos digitális elemzéssel, továbbá a bankszámla- és ATM-adatok vizsgálatával buktatták le az elkövetőt. Bár az eljárás eredetileg 110 rendbeli csalás miatt indult, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2026. novemberi tájékoztatása szerint a sértettek száma mára elérte a 160-at.

Az ügy külön érdekessége, hogy M. Laura a hazai sztárvilág több szereplőjével is jó viszonyt ápolt, akik rendre felbukkantak a közösségi oldalain. Az, hogy az ismert emberek között is vannak-e károsultak, feltehetően csak a vádemelés után, a bírósági szakaszban derül majd ki. A hatóságok megerősítették, hogy a nő továbbra is rács mögött marad, a nyomozást pedig a csalás mellett már más, egyelőre meg nem nevezett bűncselekmények gyanúja miatt is kiterjesztették.