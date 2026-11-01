A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 44. játékhetének vasárnapo nyerőszámait, a tét pedig 380 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 380 millió forint volt.

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A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

11; 12; 20; 29; 31; 32.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, csütörtöki sorsolás alkalmával 434 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

5 Találatos: 849 235 Ft

4 Találatos: 15 725 Ft

3 Találatos: 4 005 Ft

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