Megtartották az Ötöslottó 2026/44. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum.
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 44. játékhetének vasárnapo nyerőszámait, a tét pedig 380 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 380 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
11; 12; 20; 29; 31; 32.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, csütörtöki sorsolás alkalmával 434 millió forint lesz a várható főnyeremény.
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