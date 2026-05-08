Kvíz: Mennyit tudsz a legendás természetfilmes, Sir David Attenborough életéről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Sir David Attenborough a 20. század egyik legjelentősebb természettudósa, május 8-án tölti be 100. életévét. A háromszoros Primetime Emmy-díjas természettudós, dokumentumfilmes generációk számára tette szerethetővé és átélhetővé a természetfilmek világát. Te mennyit tudsz a legendás brit tévés életéről? Teszteld a tudásod a mai kvízünkkel!

Kvíz: Idén 100 éves a legendás természetfilmes, Sir David Attenborough. Te mennyit tudsz az életéről? 1/10 kérdés Az alábbiak közül milyen címen NEM sugároztak természetfilmet David Attenborough narrációjában Magyarországon? A természet hangja A varázslatos Afrika Zöld Bolygó A Kék Bolygó Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívták David Attenborough szintén elismert, elsősorban nagyjátékfilmeket rendező testvérét? Richard Attenborough Peter Attenborough Michael Attenborough Charles Attenborough Következő kérdés 3/10 kérdés Kinek a hangján szólalt meg hosszú éveken keresztül a tévében David Attenborough? Végvári Tamás Ujréti László Helyey László Kránitz Lajos Következő kérdés 4/10 kérdés Utoljára hány évesen tűnt fel nemcsak narrátorként, hanem élő szereplős műsorvezetőként is egy természetfilmben David Attenborough? 89 96 92 84 Következő kérdés 5/10 kérdés Összesen hány brit király vagy királynő töltötte uralkodói ciklusát David Attenborough életében? 5 2 4 6 Következő kérdés 6/10 kérdés David Attenborough természetfilmes karrierje mellett a BBC programigazgatója is volt. A brit humor melyik legendás alkotását ismerhette meg a világ az ő döntésének köszönhetően? Waczak szálló Csengetett, Mylord? A Benny Hill Show Monthy Python Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állat latin neve árulkodik arról, hogy David Attenborough után nevezték el? A perui gumibéka A törpe hosszú ujjú oposszum A bermudai viharmadár A pókfarkú vipera Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik díjat NEM zsebelte be élete során David Attenborough? A Föld bajnoka Nobel-békedíj A brit birodalom lovagja Primetime Emmy-díj Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az a sport világában bevezetett újítás, amelyet David Attenborough-nak köszönhetünk? A les szabályt a labdarúgásban A teniszlabdák sárga színét A 21 helyett 11 pontig tartó játszmákat az asztaliteniszben A fenntartható üzemanyagot a Forma-1-es autókban Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az a természetben zajló aggasztó esemény, amelyre David Attenborouh elsőként hívta fel a világ figyelmét? A korallfehéredés A borneói esőerdők irtása A globális átlaghőmérséklet emelkedése A jégtáblák olvadása

