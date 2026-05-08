Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Kvíz: Mennyit tudsz a legendás természetfilmes, Sir David Attenborough életéről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!
Kvíz: Mennyit tudsz a legendás természetfilmes, Sir David Attenborough életéről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

2026. május 8. 18:00

Sir David Attenborough a 20. század egyik legjelentősebb természettudósa, május 8-án tölti be 100. életévét. A háromszoros Primetime Emmy-díjas természettudós, dokumentumfilmes generációk számára tette szerethetővé és átélhetővé a természetfilmek világát. Te mennyit tudsz a legendás brit tévés életéről? Teszteld a tudásod a mai kvízünkkel!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül milyen címen NEM sugároztak természetfilmet David Attenborough narrációjában Magyarországon?
A természet hangja
A varázslatos Afrika
Zöld Bolygó
A Kék Bolygó
2/10 kérdés
Hogy hívták David Attenborough szintén elismert, elsősorban nagyjátékfilmeket rendező testvérét?
Richard Attenborough
Peter Attenborough
Michael Attenborough
Charles Attenborough
3/10 kérdés
Kinek a hangján szólalt meg hosszú éveken keresztül a tévében David Attenborough?
Végvári Tamás
Ujréti László
Helyey László
Kránitz Lajos
4/10 kérdés
Utoljára hány évesen tűnt fel nemcsak narrátorként, hanem élő szereplős műsorvezetőként is egy természetfilmben David Attenborough?
89
96
92
84
5/10 kérdés
Összesen hány brit király vagy királynő töltötte uralkodói ciklusát David Attenborough életében?
5
2
4
6
6/10 kérdés
David Attenborough természetfilmes karrierje mellett a BBC programigazgatója is volt. A brit humor melyik legendás alkotását ismerhette meg a világ az ő döntésének köszönhetően?
Waczak szálló
Csengetett, Mylord?
A Benny Hill Show
Monthy Python
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állat latin neve árulkodik arról, hogy David Attenborough után nevezték el?
A perui gumibéka
A törpe hosszú ujjú oposszum
A bermudai viharmadár
A pókfarkú vipera
8/10 kérdés
Melyik díjat NEM zsebelte be élete során David Attenborough?
A Föld bajnoka
Nobel-békedíj
A brit birodalom lovagja
Primetime Emmy-díj
9/10 kérdés
Melyik az a sport világában bevezetett újítás, amelyet David Attenborough-nak köszönhetünk?
A les szabályt a labdarúgásban
A teniszlabdák sárga színét
A 21 helyett 11 pontig tartó játszmákat az asztaliteniszben
A fenntartható üzemanyagot a Forma-1-es autókban
10/10 kérdés
Melyik az a természetben zajló aggasztó esemény, amelyre David Attenborouh elsőként hívta fel a világ figyelmét?
A korallfehéredés
A borneói esőerdők irtása
A globális átlaghőmérséklet emelkedése
A jégtáblák olvadása

Címlapfotó: Wikimedia Commons

#televízió #film #kultúra #szórakozás #tudomány #természettudomány #tévéműsor #természet #brit #tudós #kvíz #általános műveltségi kvíz #dokumentumfilm #david attenborough

