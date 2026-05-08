Száz éves lett a természetfilmek élő legendája: David Attenborough élete felér egy regénnyel

David Attenborough, minden idők legismertebb természetfilmese május 8-án töltötte be századik életévét. A brit természettudós és filmes páratlanul gazdag pályát futott be: testközelből látta, hogyan formálja át az emberi tevékenység visszafordíthatatlanul bolygónk élővilágát - közölte a Telex.

Attenborough 1926. május 8-án született a nyugat-londoni Isleworthben, gyerekkorát azonban a Leicesteri Főiskola campusán töltötte, ahol apja az intézmény igazgatója volt. A Cambridge-i Egyetemen szerzett természettudományos diplomát, majd 1947-ben besorozták, és két évet szolgált a Királyi Haditengerészetnél. Leszerelése után, 1950-ben megnősült, két gyermeke született. Rövid ideig tudományos tankönyvek szerkesztésével foglalkozott, de hamar kiábrándult ebből, és még ugyanabban az évben rádiós produceri állásra jelentkezett a BBC-hez.

Az 1979-ben bemutatott, tizenhárom részes Élet a Földön nemcsak Attenborough életművének alapköve lett, hanem évtizedekre meghatározta a természetfilmezés egészét is. A sorozat előbb trilógiává bővült Az élő bolygó és Az élet megpróbáltatásai című folytatásokkal, majd az évek során egyre újabb ciklusokkal gazdagodott: Élet a fagyban, A növények magánélete, A madarak élete, Az emlősök élete, Élet a növények között, Élet hidegvérrel, végül pedig 2010-ben Az élet keletkezése. A forgatások hatalmas utazásokkal jártak: csak A madarak élete kedvéért több mint 400 ezer kilométert tett meg, ami nagyobb távolság, mint ha tízszer megkerülte volna a Földet az Egyenlítő mentén.

Ma már szintén klasszikusnak számít a tengeri élővilágot bemutató, 2001-es A kék bolygó, valamint a 2006-os Bolygónk, a Föld, amely a BBC első, nagyfelbontású természetfilmes sorozata volt. Mindkettő folytatást kapott: a Bolygónk, a Föld 2 2016-ban, A kék bolygó 2 pedig 2017-ben került képernyőre.

A világszerte népszerű Attenborough-t hazájában különösen nagy megbecsülés övezi. 1985-ben lovaggá ütötték, egy 2002-es országos felmérésben pedig beválasztották a száz legnagyobb brit közé. Kitüntetéseinek és elismeréseinek száma szinte áttekinthetetlen: legalább 32 egyetemi tiszteletbeli fokozattal rendelkezik, ami brit rekord. Díszdoktorrá avatta többek között a Leicesteri, a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetem, emellett világszerte számos tudományos társaság választotta tagjai közé. Több mint ötven fajt és nemzetséget neveztek el a tiszteletére. Filmesként több mint harminc díjat kapott, köztük három Emmy-díjat és öt BAFTA-t; ő az egyetlen filmkészítő a filmtörténetben, aki fekete-fehér, színes, HD, 3D és 4K produkcióval egyaránt nyert BAFTA-díjat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Wikimedia Commons