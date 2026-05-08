Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját jelöli igazságügyi miniszternek.
Száz éves lett a természetfilmek élő legendája: David Attenborough élete felér egy regénnyel
David Attenborough, minden idők legismertebb természetfilmese május 8-án töltötte be századik életévét. A brit természettudós és filmes páratlanul gazdag pályát futott be: testközelből látta, hogyan formálja át az emberi tevékenység visszafordíthatatlanul bolygónk élővilágát - közölte a Telex.
Attenborough 1926. május 8-án született a nyugat-londoni Isleworthben, gyerekkorát azonban a Leicesteri Főiskola campusán töltötte, ahol apja az intézmény igazgatója volt. A Cambridge-i Egyetemen szerzett természettudományos diplomát, majd 1947-ben besorozták, és két évet szolgált a Királyi Haditengerészetnél. Leszerelése után, 1950-ben megnősült, két gyermeke született. Rövid ideig tudományos tankönyvek szerkesztésével foglalkozott, de hamar kiábrándult ebből, és még ugyanabban az évben rádiós produceri állásra jelentkezett a BBC-hez.
Az 1979-ben bemutatott, tizenhárom részes Élet a Földön nemcsak Attenborough életművének alapköve lett, hanem évtizedekre meghatározta a természetfilmezés egészét is. A sorozat előbb trilógiává bővült Az élő bolygó és Az élet megpróbáltatásai című folytatásokkal, majd az évek során egyre újabb ciklusokkal gazdagodott: Élet a fagyban, A növények magánélete, A madarak élete, Az emlősök élete, Élet a növények között, Élet hidegvérrel, végül pedig 2010-ben Az élet keletkezése. A forgatások hatalmas utazásokkal jártak: csak A madarak élete kedvéért több mint 400 ezer kilométert tett meg, ami nagyobb távolság, mint ha tízszer megkerülte volna a Földet az Egyenlítő mentén.
Ma már szintén klasszikusnak számít a tengeri élővilágot bemutató, 2001-es A kék bolygó, valamint a 2006-os Bolygónk, a Föld, amely a BBC első, nagyfelbontású természetfilmes sorozata volt. Mindkettő folytatást kapott: a Bolygónk, a Föld 2 2016-ban, A kék bolygó 2 pedig 2017-ben került képernyőre.
A világszerte népszerű Attenborough-t hazájában különösen nagy megbecsülés övezi. 1985-ben lovaggá ütötték, egy 2002-es országos felmérésben pedig beválasztották a száz legnagyobb brit közé. Kitüntetéseinek és elismeréseinek száma szinte áttekinthetetlen: legalább 32 egyetemi tiszteletbeli fokozattal rendelkezik, ami brit rekord. Díszdoktorrá avatta többek között a Leicesteri, a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetem, emellett világszerte számos tudományos társaság választotta tagjai közé. Több mint ötven fajt és nemzetséget neveztek el a tiszteletére. Filmesként több mint harminc díjat kapott, köztük három Emmy-díjat és öt BAFTA-t; ő az egyetlen filmkészítő a filmtörténetben, aki fekete-fehér, színes, HD, 3D és 4K produkcióval egyaránt nyert BAFTA-díjat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Wikimedia Commons
Tömegesen nyitják az adómentes számlákat az élelmes magyarok: az MNB is a második legnagyobb negyedéves ugrást mérte
Rekordütemben nő a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűsége Magyarországon.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.
Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután hírek röppentek fel az USA és Irán közeli megállapodásáról.
Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül.
Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban.
Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.
Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után
Az ukrán elnök Bahreinből reagált a kedd hajnalban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra, amelyeknek legalább öt halálos áldozata és több tucat sérültje volt.
Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös nyomásgyakorlása komoly veszélybe sodorta a fegyvernyugvást, így az eszkaláció réme ismét fenyeget.
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból.
Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg
Washington hadihajókkal kísért át kereskedelmi hajókat a szoroson, Teherán pedig az Egyesült Arab Emírségek partvidékére is kiterjesztette katonai ellenőrzését.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n