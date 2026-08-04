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Szórakozás

Így harcol a kánikulával a Barátok közt Magdi anyusa és a Szomszédok Janka nénije: nyugdíjas hőségpraktikákat árultak el a művésznők

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 15:31

Három idős művésznő mesélt arról, hogyan vészelik át a brutális hőséget úgy, hogy ők koruk miatt még inkább ki vannak téve a brutális meleg hatásainak.

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A nyári kánikula az idősebb korosztály számára különösen megterhelő, ezért a hazai művészvilág nagy alakjai is tudatosan védekeznek a forróság ellen. Pásztor Erzsi, Fodor Zsóka és Csongrádi Kata bevált módszerei – a bőséges folyadékpótlás, az otthonmaradás és a szigorú fényvédelem – az orvosi ajánlásokkal is tökéletesen egybecsengenek, minderről pedig most a Hot! magazinnak meséltek.

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A Szomszédok című egykori teleregény népszerű Janka nénije, Pásztor Erzsi számára a legbiztosabb megoldás, ha a legnagyobb hőségben egyáltalán nem mozdul ki. A legkritikusabb déli órákat lehúzott redőnyök mögött, a hűvös lakásában vészeli át, és csak akkor indul útnak, amikor már kissé enyhült az idő.

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A Barátok közt egykori Magdi anyusa, Fodor Zsóka elmondása szerint jól bírja a meleget, de ő sem veszi félvállról a helyzetet.

Én nem szeretem a nyarat. Azok közé tartozom, akik rosszabbul viselik a hőséget: télen be tudok öltözni a hideg ellen, vagy befűteni a lakást, a klímát viszont nem lehet ész nélkül használni. A praktikám az, hogy igyekszem tudomást sem venni a hőségről

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- mondta a művésznő, aki azért ennél komolyabb lépéseket is tesz: kiemelten figyel a rendszeres folyadékpótlásra és otthona árnyékolására. Bár hosszú évek óta nincs légkondicionáló a lakásában, így is gond nélkül átvészeli a forró napokat, ha pedig mégis felfrissülésre vágyik, klimatizált helyiségbe húzódik.

Csongrádi Kata énekesnő elmondta: a tudatos napvédelemre esküszik. A tűző nap ellen legalább 50-es faktorszámú naptejet használ, a káros sugárzás ellen pedig kalappal vagy sapkával védekezik. A folyamatos folyadékbevitel mellett arra is szigorúan ügyel, hogy a szabadban mindig árnyékos helyen tartózkodjon
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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