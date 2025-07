Megmenthették volna Schmuck Andor életét, de ő nem kért a segítségből: fájdalmas őszinteséggel vallott Fodor Zsóka

Fodor Zsóka szerint Schmuck Andor barátai is segítenek a volt politikus temetésének költségeiben, a búcsúztatóra várhatóan augusztus közepén kerül sor. A színésznő fájdalmas őszinteséggel beszélt arról is, hogy 10 millió forint kellett volna ahhoz, hogy a néhai politikus életét megmentsék, de ő nem kért a segítségből.

Fodor Zsóka nemrég hozta nyilvánosságra, hogy Schmuck Andor barátai is részt vállalnak a néhai politikus temetésének költségeiből. A búcsúztató várhatóan augusztus közepén lesz, de a pontos időpontra még várni kell, amíg elkészül a boncolási jelentés.

A színésznő a Blikknek nyilatkozva elmondta, hogy neheztel fogadott fiára, aki két éve megszakította vele a kapcsolatot – Fodor szerint betegségéből fakadóan.

A halálában is haragszom Andorra, mert rengeteg jómódú barátja volt, akik őt szívből szerették, és ha csak szól ezeknek az embereknek, öt perc alatt összedobtuk volna azt a tízmillió forintot, ami talán meghosszabbította, sőt meg is menthette volna az életét. De ő ilyen volt: sosem kért segítséget. Az én életemből is azért tűnt el, mert nem akarta, hogy ott legyek mellette, amikor beteg. A 15 év alatt, amit együtt töltöttünk, rengeteg szeretetet adott nekem, és végtelenül elszomorít, hogy nem engedte, hogy ezt valamilyen módon viszonozzam. Úgy hiányzik, hogy a szívem szakad bele. Minden édesanyának kívánom, hogy olyan fia legyen, mint amilyen nekem volt Andor

- mondta a színésznő. Azt is hozzátette, hogy a temetés megszervezését a Tisztelet Társasága végzi.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Blikk megkereste a szervezetet is, akik közölték: jelenleg Schmuck Andor bátyjának visszajelzésére várnak, hogy hivatalosan is elindulhassanak a temetéssel kapcsolatos egyeztetések, részleteket azonban egyelőre nem árultak el.