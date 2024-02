Könnyek között tálalt ki Fodor Zsóka: reagált Várkonyi András kemény vádjaira a Barátok közt sztárja

Könnyeivel küszködve reagált Várkoni András vádjaira Fodor Zsóka: a színész azzal vádolta meg, hogy két közös előadásukra sem ment el, pedig a nézők várták, le volt szervezve a program - emiatt sok pénzt buktak. Mint most Fodor Zsóka elmondta, ő csak egy ilyen esetre emlékszik, Várkonyi azt követően sem kereste.

Reagált Várkonyi András vádjaira Fodor Zsóka: egy elmérgesedett konfliktus miatt soha többet nem dolgoznak együtt a Barátok közt sztárjai, a színész szerint Fodor Zsóka cserben hagyta őt, miután két közös fellépésükre sem ment el, és még csak fel sem hívta utána - sok pénzt bukott miatta.

A színésznő most a Blikknek azt mondta "nagy gyomros volt ez nekem. Ha haragszom, ha nem, nem adom ki a médiának…"

Belém akart rúgni, de én nem akarok visszarúgni. 40 éve szeretem az Andrist! Az utóbbi pár évet leszámítva. Nagyon szerettük egymást, szerettem vele játszani

- fogalmazott.

A két elmaradt előadásról azt mondta, ő csak egyre emlékszik, és bevallása szerint kollégája sem hívta fel őt akkor.

Miért ne mentem volna el, ha tudok róla? Miért dobnék el ennyi pénzt? Egy alkalom valóban volt, amikor nem jelentem meg, de engem nem értesítettek. Amikor hívtak, hogy jön a sofőr, állati pipa voltam. A másikról nem is tudok, sem a város, sem a felkérés nem rémlik. Pécsett és Budapesten is fel szoktam írni minden fellépésem, és a noteszomba is jegyzem ezeket. 58 év alatt miattam még nem maradt el előadás, lázasan is mindig játszottam

- magyarázta a színésznő, aki szerint az igaz, hogy falunapra nem szívesen járt, mert az ő előadása szerinte "zárt terembe való".

Most kezd leülepedni. Sok mindent lenyeltem én is az évtizedek alatt, de nagyon szerettem őt. Arra a Várkonyira szeretnék emlékezni, akit szerettem 40 évig. Többet tudok róla, mint a családja, de úgy fogok meghalni, hogy megmarad minden, amit tudok róla. Úgy döntöttünk, hogy a jövőben külön lépünk fel. Nekem is van okom, amiért nem lépek fel vele többet. Nem fogok kitálalni

- tette hozzá.