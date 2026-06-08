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Óriási bajban Fodor Zsóka: eladják a feje fölül a lakást, nincs mese, 84 évesen költöznie kell
Fodor Zsóka élete ismét fordulóponthoz érkezett, a 84 éves színésznőnek ugyanis már a kilencedik alkalommal kell új otthont keresnie, miután eladják a feje felől budapesti lakását. A nehézségek ellenére is optimista maradt, ráadásul hamarosan megjelenik az életrajzi könyve, amely gazdag színházi és magánéleti történeteit foglalja össze.
A költözés nem számít új élménynek a színésznő számára, hiszen élete során már számos alkalommal kényszerült lakhelyváltásra. Bár nyolcvannégy év emlékeit kell néhány dobozba sűrítenie, a kihívást töretlen derűlátással kezeli - mondta a Borsnak.
Úgy véli, éppen a váratlan fordulatok és a folyamatos változások teszik igazán emlékezetessé a mindennapokat. Ebben a nehéz időszakban ráadásul nem maradt magára, barátai és ismerősei, köztük egy régi szegedi barátnője is támogatja, aki már a korábbi költözések során is sokat segített neki, amíg ő a színházban dolgozott.
A magánéleti változások mellett egy régóta tervezett munka is a célegyenesbe ért, hiszen a közeljövőben a könyvesboltokba kerül az életrajzi kötete. A könyvben a gyermekkorától kezdve, a színházi élményeken át a felnőttkor legfontosabb állomásaiig mindent megoszt az olvasókkal. A memoár ötlete egy kiadói egyeztetés során merült fel.
Érdekesség, hogy a kiadó a mesterséges intelligencia segítségével is felmérte a kötet létjogosultságát, és a technológia szerint a színésznő fordulatos élete akár tízezer könyv megtöltésére is elegendő lenne. Ez a különleges megerősítés végleg meggyőzte őt arról, hogy érdemes papírra vetnie az emlékeit. Fodor Zsóka így a fárasztó költözés ellenére is a rá jellemző életkedvvel és energiával vág neki a következő időszaknak.
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