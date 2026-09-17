2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja. A felvétel Deák Bill Gyuláról a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen készült 2025. augusztus 19-én.
Szórakozás

Így látta a világot Deák Bill Gyula: íme tíz elgondolkodtató idézet a zenésztől

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 15:32

Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja. A többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó munkásságát a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, majd tisztikeresztjével is elismerték. A jellegzetes hangú énekestől tíz emlékezetes idézettel búcsúzunk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hetvenhét éves korában, egy sikeresnek hitt műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A gyászoló család arra kéri a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, biztosítva a nyugodt körülményeket a veszteség feldolgozásához.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán nőtt fel. Gyermekkorában labdarúgónak készült, egy sérülést követő műtéti komplikáció miatt azonban tizenegy évesen amputálni kellett a bal lábát. A súlyos veszteség ellenére később a magyar zenei élet egyik legismertebb és legkarakteresebb előadójává vált.

Pályafutását a kőbányai Sztár együttesben kezdte, majd a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban is énekelt, első komolyabb együttesének pedig a Syrius számított. A Hobo Blues Banddel kezdetben vendégként lépett fel, 1979-ben azonban állandó tagja lett. Jellegzetes, rekedtes hangjával és előadásmódjával hamar országos ismertséget szerzett.

1983-ban indította el szólókarrierjét, első önálló albuma Rossz vér címmel jelent meg. 1986-ban megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását. Utolsó szólóalbuma 2009-ben jelent meg A Király meséi címmel. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.

Többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó volt, több évtizedes munkásságát pedig állami kitüntetésekkel is elismerték. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az alábbi tíz interjúból és dalszövegekből összegyűjtött idézettel a magyar blueskirályra emlékezünk.

  1. Az emberek érzik az őszinteséget. Én soha nem játszottam szerepet a színpadon sem. Amit átéltem, azt beleénekelem minden dalba. (Ridikül, 2026)
  2. Ne hidd el, ha mondják, egyedül maradtál.
    Mindig lesz egy csendes társ, kiben régen is bíztál.     (Angyalok asztalodon, 2008)
  3. Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni. (Magyar Nemzet, 2023)
  4. Az legyél, aki vagy. Az legyél, az legyél. Úgy megmaradhatsz önmagad. (Az legyél, aki vagy, 2009)
  5. A lényeg, hogy fel tudjanak rám nézni a hozzám hasonló emberek, akiket valamilyen baj ért. Remélem, erőt merítenek abból, amit elértem. (Képmás, 2021)
  6. Mindenki él valamiért
    Mindenkinek jár egy élet.
    Megpróbálom megkeresni azt,
    Amiért élek. (Bűnön, bánaton, börtönön túl, 1993)
  7. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy szeretnek az emberek. Minden koncerten látszik rajtam, hogy a szívemből jön, amit csinálok, megtisztelem a közönségemet és ezért ők is megtisztelnek engem. (Recorder, 2017)
  8. Megállunk útközben, ha a buszban hangos az ének.
    Akárhová indultam, mindig hazatértem. (Az országút előttem, 2008)
  9. Nekem a közönség és a család a legnagyobb erő és motiváció, ők azok, akik igazán számítanak. (Maszol, 2026)
  10. Tudjuk akikért, tudjuk miért,
    A megvakított, megcsonkított áldozatokért.
    Tudjuk mikor, tudjuk hova még.
    Fogd a kezem, amíg bírod, s amíg lehet még. (Angyalok asztalodon, 2008)

Címlapkép: MTI/Purger Tamás
#gyász #halál #zene #műtét #szórakozás #énekes #zenész #elhunyt #művész #gyászhír #meghalt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Deák Bill Gyula

Meghalt Deák Bill Gyula

A kiváló bluesénekest nemrégiben műtötték, amit sikeresnek hittek, ám csütörtökön váratlanul meghalt. 77 éves volt.

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:13
16:01
15:53
15:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
2 hete
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
4
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 16:01
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 15:27
Kiderült Deák Bill Gyula halálának oka: ez végzett hirtelen a blueslegendával
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 15:29
Érkezik az újabb csavar: nem akármilyen időjárás jön hétvégén