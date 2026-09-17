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Így látta a világot Deák Bill Gyula: íme tíz elgondolkodtató idézet a zenésztől
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja. A többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó munkásságát a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, majd tisztikeresztjével is elismerték. A jellegzetes hangú énekestől tíz emlékezetes idézettel búcsúzunk.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hetvenhét éves korában, egy sikeresnek hitt műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A gyászoló család arra kéri a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, biztosítva a nyugodt körülményeket a veszteség feldolgozásához.
Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán nőtt fel. Gyermekkorában labdarúgónak készült, egy sérülést követő műtéti komplikáció miatt azonban tizenegy évesen amputálni kellett a bal lábát. A súlyos veszteség ellenére később a magyar zenei élet egyik legismertebb és legkarakteresebb előadójává vált.
Pályafutását a kőbányai Sztár együttesben kezdte, majd a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban is énekelt, első komolyabb együttesének pedig a Syrius számított. A Hobo Blues Banddel kezdetben vendégként lépett fel, 1979-ben azonban állandó tagja lett. Jellegzetes, rekedtes hangjával és előadásmódjával hamar országos ismertséget szerzett.
1983-ban indította el szólókarrierjét, első önálló albuma Rossz vér címmel jelent meg. 1986-ban megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását. Utolsó szólóalbuma 2009-ben jelent meg A Király meséi címmel. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.
Többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó volt, több évtizedes munkásságát pedig állami kitüntetésekkel is elismerték. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.
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Az alábbi tíz interjúból és dalszövegekből összegyűjtött idézettel a magyar blueskirályra emlékezünk.
- Az emberek érzik az őszinteséget. Én soha nem játszottam szerepet a színpadon sem. Amit átéltem, azt beleénekelem minden dalba. (Ridikül, 2026)
- Ne hidd el, ha mondják, egyedül maradtál.
Mindig lesz egy csendes társ, kiben régen is bíztál. (Angyalok asztalodon, 2008)
- Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni. (Magyar Nemzet, 2023)
- Az legyél, aki vagy. Az legyél, az legyél. Úgy megmaradhatsz önmagad. (Az legyél, aki vagy, 2009)
- A lényeg, hogy fel tudjanak rám nézni a hozzám hasonló emberek, akiket valamilyen baj ért. Remélem, erőt merítenek abból, amit elértem. (Képmás, 2021)
- Mindenki él valamiért
Mindenkinek jár egy élet.
Megpróbálom megkeresni azt,
Amiért élek. (Bűnön, bánaton, börtönön túl, 1993)
- Arra vagyok a legbüszkébb, hogy szeretnek az emberek. Minden koncerten látszik rajtam, hogy a szívemből jön, amit csinálok, megtisztelem a közönségemet és ezért ők is megtisztelnek engem. (Recorder, 2017)
- Megállunk útközben, ha a buszban hangos az ének.
Akárhová indultam, mindig hazatértem. (Az országút előttem, 2008)
- Nekem a közönség és a család a legnagyobb erő és motiváció, ők azok, akik igazán számítanak. (Maszol, 2026)
- Tudjuk akikért, tudjuk miért,
A megvakított, megcsonkított áldozatokért.
Tudjuk mikor, tudjuk hova még.
Fogd a kezem, amíg bírod, s amíg lehet még. (Angyalok asztalodon, 2008)
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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