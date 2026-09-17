Így látta a világot Deák Bill Gyula: íme tíz elgondolkodtató idézet a zenésztől

Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja. A többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó munkásságát a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, majd tisztikeresztjével is elismerték. A jellegzetes hangú énekestől tíz emlékezetes idézettel búcsúzunk.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hetvenhét éves korában, egy sikeresnek hitt műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A gyászoló család arra kéri a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, biztosítva a nyugodt körülményeket a veszteség feldolgozásához.

Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán nőtt fel. Gyermekkorában labdarúgónak készült, egy sérülést követő műtéti komplikáció miatt azonban tizenegy évesen amputálni kellett a bal lábát. A súlyos veszteség ellenére később a magyar zenei élet egyik legismertebb és legkarakteresebb előadójává vált.

Pályafutását a kőbányai Sztár együttesben kezdte, majd a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban is énekelt, első komolyabb együttesének pedig a Syrius számított. A Hobo Blues Banddel kezdetben vendégként lépett fel, 1979-ben azonban állandó tagja lett. Jellegzetes, rekedtes hangjával és előadásmódjával hamar országos ismertséget szerzett.

1983-ban indította el szólókarrierjét, első önálló albuma Rossz vér címmel jelent meg. 1986-ban megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását. Utolsó szólóalbuma 2009-ben jelent meg A Király meséi címmel. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.

Többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó volt, több évtizedes munkásságát pedig állami kitüntetésekkel is elismerték. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az alábbi tíz interjúból és dalszövegekből összegyűjtött idézettel a magyar blueskirályra emlékezünk.

Az emberek érzik az őszinteséget. Én soha nem játszottam szerepet a színpadon sem. Amit átéltem, azt beleénekelem minden dalba. (Ridikül, 2026) Ne hidd el, ha mondják, egyedül maradtál.

Mindig lesz egy csendes társ, kiben régen is bíztál. (Angyalok asztalodon, 2008) Aki nem élt meg nehéz perceket, az soha nem tud igazán jól bluest énekelni. (Magyar Nemzet, 2023) Az legyél, aki vagy. Az legyél, az legyél. Úgy megmaradhatsz önmagad. (Az legyél, aki vagy, 2009) A lényeg, hogy fel tudjanak rám nézni a hozzám hasonló emberek, akiket valamilyen baj ért. Remélem, erőt merítenek abból, amit elértem. (Képmás, 2021) Mindenki él valamiért

Mindenkinek jár egy élet.

Megpróbálom megkeresni azt,

Amiért élek. (Bűnön, bánaton, börtönön túl, 1993) Arra vagyok a legbüszkébb, hogy szeretnek az emberek. Minden koncerten látszik rajtam, hogy a szívemből jön, amit csinálok, megtisztelem a közönségemet és ezért ők is megtisztelnek engem. (Recorder, 2017) Megállunk útközben, ha a buszban hangos az ének.

Akárhová indultam, mindig hazatértem. (Az országút előttem, 2008) Nekem a közönség és a család a legnagyobb erő és motiváció, ők azok, akik igazán számítanak. (Maszol, 2026) Tudjuk akikért, tudjuk miért,

A megvakított, megcsonkított áldozatokért.

Tudjuk mikor, tudjuk hova még.

Fogd a kezem, amíg bírod, s amíg lehet még. (Angyalok asztalodon, 2008)

Címlapkép: MTI/Purger Tamás