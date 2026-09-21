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Baja, 2026. július 12.Deák Bill Gyula koncertje a Bajai Halfõzõ Fesztiválon 2026. július 11-én.MTI/Kacsúr Tamás
Szórakozás

Húszmilliót ért Deák Bill Gyula legendás dala: mások is magukénak akarták

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 17:38

Deák Bill Gyula egyik legismertebb dala, a Hosszú, fekete haj miatt komoly jogvita alakult ki. Galambos Lajos a Blikknek arról beszélt, hogy a dal szerzőségét mások is megpróbálták maguknak bejegyeztetni. Az ügyben ő tanúskodott, a bíróság pedig végül Deák Bill Gyulának ítélte a szerzői jogokat. Galambos állítása szerint az énekes mintegy húszmillió forintot kapott, ami akkoriban jelentős összegnek számított.

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Deák Bill Gyula Hosszú, fekete haj című dala már 1981-ben, a Kopaszkutya című filmben is felcsendült. A szám azóta a mulatós világban is ismertté vált, Galambos Lajos pedig arról beszélt, hogy ő maga is szívesen előadta fellépésein.

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Galambos szerint később többen is megpróbálták saját nevükre bejegyeztetni a szerzeményt. Emiatt az Artisjusnál zárolták a dal után beérkező jogdíjakat, és az ügyből végül bírósági eljárás lett.

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A trombitaművész elmondása szerint tanúként állt ki Deák Bill Gyula mellett, és eskü alatt vallotta, hogy a dal az énekes szerzeménye. A bíróság végül Deák Bill Gyulának ítélte a szerzői jogokat, így a dal után járó pénz is őt illette meg.

Galambos szerint Deák Bill Gyula mintegy húszmillió forintot kapott, ami akkori értéken jelentős összeg volt. Az énekes ezt követően családjával egy all inclusive törökországi nyaralásra utazott, és Galambost, valamint annak öccsét is meghívta, akik végül nem tartottak velük.

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Címlapi kép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
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