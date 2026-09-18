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Friss részletek Deák Bill Gyula temetéséről: így búcsúztatják a legendás zenészt
Szeptember 17-én, hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja. A zenészt szeptember 30-án búcsúztatják a X. kerületi Új Köztemetőben, a család azt kéri, aki szeretné leróni kegyeletét, egy szál fehér rózsával érkezzen.
Deák Bill Gyula temetési szertartása 2026. szeptember 30-án, szerdán 13 órakor kezdődik a X. kerületi Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában – közölték a zenész Facebook-oldalán. A búcsúztatás nyilvános lesz, így a rajongók és tisztelők is elköszönhetnek a magyar blues egyik legismertebb előadójától. A család arra kéri mindazokat, akik részt vesznek a temetésen, hogy egy szál fehér rózsával róják le kegyeletüket.
A zenész 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán nőtt fel. Gyermekkorában labdarúgónak készült, egy sérülést követő műtéti komplikáció miatt azonban tizenegy évesen amputálni kellett a bal lábát. A súlyos veszteség ellenére később a magyar zenei élet egyik legismertebb és legkarakteresebb előadójává vált.
Pályafutását a kőbányai Sztár együttesben kezdte, majd a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban is énekelt, első komolyabb együttesének pedig a Syrius számított. A Hobo Blues Banddel kezdetben vendégként lépett fel, 1979-ben azonban állandó tagja lett. Jellegzetes, rekedtes hangjával és előadásmódjával hamar országos ismertséget szerzett.
1983-ban indította el szólókarrierjét, első önálló albuma Rossz vér címmel jelent meg. 1986-ban megalapította a Bill és a Box Companyt, majd 1987-től a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását. Utolsó szólóalbuma 2009-ben jelent meg A Király meséi címmel. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.
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Többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadó volt, több évtizedes munkásságát pedig állami kitüntetésekkel is elismerték. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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