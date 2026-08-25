Bejelentette Lékai-Kiss Ramóna a nagy tervét: erre a balatoni helyre fognak özönleni a magyarok

Lékai-Kiss Ramóna újabb vállalkozásba vágott bele, barátnőjével, Kántor Zsuzsival közösen nyitotta meg a Ciao Limone olasz éttermet Balatonfüreden. A színésznő és műsorvezető most egy videóban mesélt arról, hogyan született meg az ötlet, és miért éppen a balatonfüredi Brázay Parkban valósult meg az elképzelés.

Kiss Ramóna szerint régi álma volt, hogy Balatonfüreden létrehozzon egy olyan helyet, amelyhez személyesen is erősen kötődik. A videóban úgy fogalmazott, hogy a Brázay Parkban megvalósult étterem egy nagy kaland része számára, amelyben sok barátja is részt vesz.

A Ciao Limone nem egyszerűen egy új vendéglátóhely számára készült projektként jelenik meg a műsorvezető kommunikációjában. Saját elmondása szerint személyes történet is kapcsolódik hozzá, és fontos számára, hogy az étteremnek valódi közösségi élete legyen.

„Volt nekem egy álmom Balatonfüreden, a Brázay Parkban” - mondja a videóban Kiss Ramóna, aki szerint az étterem létrehozásában mintegy harminc barátja is érintett.

A helyszín sem véletlen. A Brázay Park Balatonfüred egyik kiemelt, vízpart közeli területe, ahol az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult. A Ciao Limone ennek a környezetnek a részeként nyílt meg, olaszos hangulattal és az olasz konyhára épülő kínálattal.

Kiss Ramóna a videóban arról is beszél, hogy számára mit jelent egy jó étterem. Nem pusztán azt tartja fontosnak, hogy jó ételek kerüljenek az asztalokra, hanem azt is, hogy a hely megteljen emberekkel, beszélgetésekkel és élettel.

A műsorvezető azt is hangsúlyozza, hogy számukra minden vendég visszajelzése fontos. A videó alapján a vállalkozás egyik legfontosabb célja az lehet, hogy a vendégek ne egyszeri látogatóként érkezzenek, hanem később is visszatérjenek.

A Ciao Limone megnyitása ugyanakkor azért is érdekes, mert Kiss Ramóna ezzel egy újabb területen jelenik meg vállalkozóként. A televíziós és színészi karrierje mellett az elmúlt években több üzleti projektben is részt vett, az étterem pedig már egy olyan vállalkozás, amelynek működésében a mindennapi vendéglátás szakmai és üzleti kihívásai is megjelennek.