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A gulyás egy húsból és zöldségekből készült leves vagy pörkölt, amelyet paprikával és egyéb fűszerekkel ízesítenek.
Szórakozás

Bezár Budapest ikonikus étterme: hirtelen döntöttek, holnap már ki sem nyit

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 12:17

A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának: ma este nyit ki utoljára, mielőtt teljesen új fejezet kezdődik az ikonikus étterem mögött álló csapat életében.

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A Vietnámigulyás váratlan bejelentést tett: szerda este utoljára nyit ki a jelenlegi formájában. Arról írnak, hogy az élet néha furcsa forgatókönyveket produkál, és most számukra is egy ilyen fejezet érkezett el. A búcsú ugyan hirtelen, de nem végleges: a folytatásról akkor adnak hírt, amikor minden részlet kikristályosodik.

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A vendéglátóhely arra kéri a közönséget, hogy aki kötődik hozzájuk, aki az elmúlt években náluk evett levest, sushit, tatárt vagy a sokak által rajongott szezámos‑mákos nudlit, az még ma térjen be hozzájuk.

A posztból kiderül: a város nem marad Krisztián levese nélkül, és a leves sem megy nyugdíjba. A cél az, hogy minden fontos elem a legméltóbb helyére kerüljön, és a Vietnámigulyás szellemisége új formában folytatódhasson.

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Címlapkép: Getty Images
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