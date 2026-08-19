Bezár Budapest ikonikus étterme: hirtelen döntöttek, holnap már ki sem nyit

A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának: ma este nyit ki utoljára, mielőtt teljesen új fejezet kezdődik az ikonikus étterem mögött álló csapat életében.

A Vietnámigulyás váratlan bejelentést tett: szerda este utoljára nyit ki a jelenlegi formájában. Arról írnak, hogy az élet néha furcsa forgatókönyveket produkál, és most számukra is egy ilyen fejezet érkezett el. A búcsú ugyan hirtelen, de nem végleges: a folytatásról akkor adnak hírt, amikor minden részlet kikristályosodik.

A vendéglátóhely arra kéri a közönséget, hogy aki kötődik hozzájuk, aki az elmúlt években náluk evett levest, sushit, tatárt vagy a sokak által rajongott szezámos‑mákos nudlit, az még ma térjen be hozzájuk.

A posztból kiderül: a város nem marad Krisztián levese nélkül, és a leves sem megy nyugdíjba. A cél az, hogy minden fontos elem a legméltóbb helyére kerüljön, és a Vietnámigulyás szellemisége új formában folytatódhasson.