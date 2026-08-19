Az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a Szerencsejáték Zrt. saját lottózói holnap zárva tartanak.
Bezár Budapest ikonikus étterme: hirtelen döntöttek, holnap már ki sem nyit
A Vietnámigulyás váratlanul búcsút int a jelenlegi formájának: ma este nyit ki utoljára, mielőtt teljesen új fejezet kezdődik az ikonikus étterem mögött álló csapat életében.
A Vietnámigulyás váratlan bejelentést tett: szerda este utoljára nyit ki a jelenlegi formájában. Arról írnak, hogy az élet néha furcsa forgatókönyveket produkál, és most számukra is egy ilyen fejezet érkezett el. A búcsú ugyan hirtelen, de nem végleges: a folytatásról akkor adnak hírt, amikor minden részlet kikristályosodik.
A vendéglátóhely arra kéri a közönséget, hogy aki kötődik hozzájuk, aki az elmúlt években náluk evett levest, sushit, tatárt vagy a sokak által rajongott szezámos‑mákos nudlit, az még ma térjen be hozzájuk.
A posztból kiderül: a város nem marad Krisztián levese nélkül, és a leves sem megy nyugdíjba. A cél az, hogy minden fontos elem a legméltóbb helyére kerüljön, és a Vietnámigulyás szellemisége új formában folytatódhasson.
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg...
Ismét közeleg az Állatkertek éjszakája! Látványetetések, esti séták, különleges programok és állatos tévhitek várják a látogatókat a hazai állatkertekben.
2026 augusztus 20-i programok: itt a teljes menetrend, erre készülhetnek a résztvevők a Margitszigeten
A Margitsziget már délelőtt élményszigettél alakul.
Óriási vágás az állami rendezvényeken: kiderült, valójában mekkora összegből tartják meg az idei augusztus 20-át
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Időzített bomba a hazai állattartóknak augusztus 20.: ha ezeket nem teszed meg, súlyos tragédia érhet
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