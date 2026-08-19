Drasztikusan átalakítják az idei augusztus 20-i tűzijátékot: erről beszélt a miniszter

Mindössze tízperces lesz a holnapi, augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amelyet a Tisza-kormány döntése értelmében idén környezet- és állatbarát fény- és hangjátékok egészítenek ki. A radikális rövidítést a fenntarthatóság, az állatvédelem és a Duna alacsony vízállása indokolja, a pirotechnika teljes elhagyására azonban az előző kormány által megkötött szerződések miatt idén még nem volt lehetőség .

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a változtatásokat a korábbi évek folyamatos lakossági kritikái is sürgették.

A hagyományos tűzijáték erős hang- és fényhatásai ugyanis bizonyítottan megzavarják a madarakat és a denevéreket, emellett komoly stresszt okoznak a háziállatoknak. Ezt, valamint a folyó alacsony vízállását és az energiabiztonsági szempontokat figyelembe véve a megszokott durrogtatás helyett idén a csendesebb, alternatív látványelemeké lesz a főszerep.

Bár a jelenlegi kabinet célja egy fenntarthatóbb ünnep megteremtése, az előző kormányzati ciklusban kifizetett előlegek és vállalt kötelezettségek miatt a tűzijátékot idén még nem tudták teljesen törölni a programból. A lerövidített pirotechnikai show-t egy komplex, modern audiovizuális műsor ellensúlyozza, amelynek keretében látványos fényfestést vetítenek majd az Országházra, a Lánchídra és a pesti rakpart több épületére is.

A négynaposra nyúló fővárosi rendezvénysorozat tizenegy helyszínen több mint száz programot kínál. A miniszter kiemelte, hogy céljuk szerint az államalapítás ünnepe a tradíciók tiszteletben tartása mellett kortárs formát kapjon, ami a fiatalabb generációk számára is érthetőbbé és átélhetőbbé teszi a megemlékezést. Az idei eseménysorozattal azt kívánják bizonyítani, hogy a nemzeti ünnep méltó módon, mégis a környezet és az állatok védelmét szem előtt tartva is megrendezhető.