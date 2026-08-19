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Szórakozás

Magyar Péter bejelentése: ő kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét augusztus 20-án

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 10:08

Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen. A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán.

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Magyar Péter azt írta, Cserhalmi György színészi pályafutása mellett a rendszerváltás történetében is fontos szerepet vállalt. 1989. március 15-én a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját.

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A miniszterelnök szerint Cserhalmi György ezzel a magyar történelem egyik fontos pillanatában is szerepet vállalt. Bejegyzésében azt írta, hogy büszke arra, hogy a színművész a rendszerváltás után elsőként kapja meg az egyik legmagasabb állami kitüntetést.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje a kitüntetési rendszer egyik legmagasabb fokozata. A vonatkozó szabályozás szerint a nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kizárólag államfőknek adományozható, míg a nagykereszt más változata nem kizárólag államfők számára fenntartott kitüntetés.

Cserhalmi György 1989-es szerepvállalása különösen szimbolikus, hiszen március 15-én a televízió székházánál olvasta fel az ellenzék 12 pontját, amely a rendszerváltás időszakának egyik fontos dokumentuma volt. A színművész később is a magyar kulturális élet meghatározó alakja maradt. A bejelentés szerint a kitüntetést a 2026. augusztus 20-i nemzeti ünnepen adják át.

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Címlapkép: Getty Images
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