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Boltok nyitvatartása augusztus 20: így lesznek nyitva az üzletek a négynapos hétvégén 2026-ban
A négynapos hosszú hétvége miatt sokan arra számíthatnak, hogy napokon keresztül zárva lesznek az üzletek, valójában azonban csak augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén kell jelentősebb korlátozásokkal számolni. A nagy élelmiszerláncok csütörtökön bezárnak, de már másnap ismét a megszokott rend szerint fogadják a vásárlókat.
2026-ban augusztus 20. csütörtökre esik, a pénteki napot pedig áthelyezett pihenőnapként kapják meg a dolgozók, így négynapos hétvége alakul ki. A kereskedelemben ugyanakkor csak a nemzeti ünnep számít munkaszüneti napnak, ezért az általános boltzár kizárólag csütörtökre vonatkozik.
Akinek nagyobb bevásárlásra van szüksége, annak célszerű ezt még szerda este elintéznie. Péntektől azonban már ismét megnyílnak az áruházak, és a hétvége hátralévő részében sem lesz általános korlátozás.
Így lesznek nyitva az Aldi, Lidl, Spar, Penny, Tesco üzletei augusztus 20-án
Az országos élelmiszerláncok hagyományos üzletei augusztus 20-án nem nyitnak ki. Ez érinti többek között az Aldi, a Lidl, a Penny, a Tesco, az Auchan, a Spar és az Interspar áruházait, valamint a Metro, illetve a CBA és a Príma üzleteinek többségét.
A Lidl valamennyi boltját zárva tartja az ünnepen, és a Penny is hasonló rendet követ. A Tesco üzletei szintén bezárnak, még azok is, amelyek egyébként hosszabb vagy akár folyamatos nyitvatartással működnek. Egy budapesti, normál esetben éjjel-nappal nyitva tartó hipermarket például szerda este bezár, és csak péntek reggel nyit ki ismét.
Melyik boltok lesznek nyitva augusztus 20-án?
Bár a nagy áruházak csütörtökön zárva lesznek, nem áll le teljesen a kereskedelem. Nyitva lehetnek a benzinkutak üzletei, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes pályaudvari és repülőtéri boltok, valamint az önálló virág- és édességüzletek.
A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek többsége szintén működhet, ahogyan azok a kisebb boltok is, ahol maga a tulajdonos vagy valamelyik családtagja szolgálja ki a vásárlókat.
A benzinkutakon található Spar express és más élelmiszerüzletek közül több is nyitva lehet, de ezek nyitvatartása helyszínenként eltérhet, ahogy a Tesco benzinkutas üzletei esetében is. A CBA és a Príma franchise-rendszerben működő üzleteinél is előfordulhatnak kivételek.
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Gyógyszertárak nyitva tartása augusztus 20-án
A legtöbb gyógyszertár ugyancsak zárva lesz augusztus 20-án. Sürgős esetben az ügyeletes vagy készenléti patikákhoz lehet fordulni, amelyek településenként eltérő rend szerint működnek.
Az ügyeleti időszakban előfordulhat, hogy csengővel kell jelezni az érkezést, és egyes helyeken külön ügyeleti díjat is felszámíthatnak. Emiatt indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott patika pontos ügyeleti idejét és a kiszolgálás módját.
Ünnepi nyitvatartás a hosszú hétvégén
- Augusztus 19., szerda - Megszokott hétköznapi rend
- Augusztus 20., csütörtök - A nagy üzletláncok zárva
- Augusztus 21., péntek - Általában a szokásos pénteki nyitvatartás
- Augusztus 22., szombat - Normál szombati rend
- Augusztus 23., vasárnap - Megszokott vasárnapi nyitvatartás
Augusztus 21-én ugyan pihenőnap lesz, a boltok számára azonban ez már nem munkaszüneti nap, így a nagy üzletláncok ismét kinyitnak.
Szombaton és vasárnap is a megszokott hétvégi nyitvatartás lesz érvényben, bár az egyes üzletek között – különösen kisebb településeken, bevásárlóközpontokban és üdülőkörzetekben – lehetnek eltérések, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a kiválasztott bolt aktuális nyitvatartását.
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