Mit ünneplünk augusztus 20-án? Itt a Szent István Nap, az augusztus 20-i nemzeti ünnep menetrendje - Programok és tűzijáték 2026-ban

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep Magyarország egyik hivatalos állami ünnepe, ezen a napon az államalapításra és az államalapító Szent István királyra emlékezünk. Ehhez az ünnephez kapcsolódik hagyományosan az új kenyér aratási ünnepe is. Az elmúlt években Szent István Nap, 2026-ban a Nemzet Ünnepe néven állami rendezvényeket, programokat is szerveznek a fővárosban, illetve szerte az ország számos helyen emlékeznek és ünnepelnek. A több különféle elnevezés és az ünnephez kapcsolódó jelentések, szokások az évek során keveredtek, ezért is érdemes megismerkedni az ünnep történetével, hiszen nem mindenki ünnepli ugyanazt ezen a napon. 2026. augusztus 20-a csütörtökre esik, így az ünnepi programok kiterjedhetnek az azt követő négynapos hétvégére.

Magyarországon hivatalosan is nemzeti ünnep Augusztus 20-a, mely egyrészt államalapítás és Szent István király ünnepe, másrészt pedig az új kenyér ünnepe, vagyis aratási ünnepi hagyományai is élnek. Ez a nap egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe is - a Szent Instván-nap -, a kommunista időkben nevezték ezzel szemben a szekularizált ünnepet az új kenyér ünnepéne. Így több különféle élő hagyomány és ehhez kapcsolt program várja az érdeklődőket 2026-ban is. Az ünnep történetéről az MTVA Sajtóarchívumának összeállítását közöljük. A cikkben kitérünk a 2026. évi augusztus 20-i nemzeti ünnep program kínálatára is.

Augusztus 20. - Nemzeti ünnep: az államalapítás és az új kenyér ünnepének története

Az egyik legrégibb magyar ünnep a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. I. István uralkodása idején ünneppé avatta augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját és e napon hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon hunyt el, így Szent István királyról később is augusztus 15-én emlékeztek meg. Szent István ünnepe csak később módosult augusztus 20-ra: Szent László király tette át az ünnepnapot, mert 1083-ban ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatásával volt egyenértékű. A szent király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.

Az ünnepnap I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább. István király kultusza Európa-szerte elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, és hivatalos ünnepnapja szeptember 2-a lett. A pápa azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal Nagyboldogasszony napja után) tart.

XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt az ünnepek közül. Mária Terézia szinte ugyanekkor - a pápa hozzájárulásával - elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20-a Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. A királynő ekkor Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.

A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor épen találták meg koporsójában. A tatárjárás vagy a török idők alatt elveszett, majd 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját 1862-ben készítették, a második világháború végén a Szent Koronával együtt nyugatra menekítették, és 1945. augusztus 18-án hozták haza, ma a budapesti Szent István-bazilikában őrzik.

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független magyar állam jelképe is volt. Amikor 1860-ban ismét megünnepelhették a napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé változott. Az 1867. évi kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét, 1891-ben I. Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres zászlóval lobogózzák fel a középületeket.

A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az 1938. augusztus 18-án, Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából Székesfehérváron összeülő Országgyűlés (a kihelyezésre egy négy nappal korábban alkotott törvény adott lehetőséget) az 1938. évi XXXIII. törvénnyel augusztus hó 20. napját Szent István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.

A második világháború után augusztus 20-át egyházi ünnepként csak 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több százezer embert vonzó Szent Jobb-körmenetet a következő évben már betiltották. A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább változtatott rajta. A munkaszüneti napnak megmaradt, szekularizált ünnepet először az új kenyér ünnepének nevezték el, majd új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.

A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ismét megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közt Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Mit ünneplünk ma augusztus 20-án?

Az augusztus 20-i ünnep és a hozzá kapcsolodó programok az elmúlt években Szent István Nap, 2026-ban a Nemzet Ünnepe elnevezéseket kapták. Az ünnep hivatalos oldalán az olvasható:

Augusztus 20. jelmondata idén a partnerség és a nyitottság, a közös múltban rejlő érték, és az ígéret, hogy a hagyományainkból építkezve együtt formálhatjuk Magyarország jövőjét. Mert mi magunk vagyunk az ország története.

Az is a hivatalos oldalon olvasható, hogy az idei ünnep sok szempontból más lesz, mint amint az elmúlt években megszokhattunk. "Magyarország történelmét innovatív látványtechnológia segítségével meséljük el, egy izgalmas, de közérthető kortárs átértelmezéssel, még átélhetőbbé téve közös örökségünket. Bár a megközelítés és az eszköztár modern, a cél nem a hagyományok felülírása, hanem az, hogy a technológia és a történetmesélés által megteremtsük a kapcsolódás lehetőségét közös múltunkhoz és jövőnkhöz" - írták. Az idei mottó pedig

Ezer éve együtt Európában.

Általánosságban elmondható, hogy az augusztus 20-i nemzeti ünnep továbbra is Szent István és az államalapítás ünnepe, amely mellett tovább élnek a vallási ünnep hagyományai és az új kenyér megünneplésének szokásai is. Ezen a napon - vagy akár több egymást napon - országszerte tartanak szevesen vagy lazábban kapcsolódó rendezvényeket, programokat.

Még 2026-ban is jellemző, hogy számos magyar városban és a fővárosban is nagyszabású tűzijátékot rendeznek, viszont ezt a szokást idén a szokásosnál is több kritika érte, így a budapesti tűzijáték időtartamát is a felére csökkentették és több helyen vidéken meg sem tartják ezt a programpontot. A fővárosban napközben a Duna felett légiparádé várható, este pedig audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal.

Az augusztus 20-i tűzijáték 2026-os időpontja

Audiovizuális show keretében rendezik a tűzijátékot 2026-ban, de az rövidebb lesz a szokásosnál. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és tíz percig tart majd. Arra kérik a látogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsék meg a helyszíneket, tájékozódjanak az időjárásról, és vihar esetén azonnal vonuljanak biztonságos helyre.

A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve.

Aki a tűzijátékot a legjobb helyről nézni, annak érdemes időben elfoglalni helyét. A szervezők közlése szerint a tűzijáték a Kossuth térről is látható lesz, ahol azután kezdődnek is az esti zenei programok. A Citadella gyalogosan az Erzsébet híd és a Szent Gellért tér felől, a Gellért-hegy sétaútjain, valamint a Búsuló Juhász megálló irányából, a Szirtes úton keresztül lesz megközelíthető. A tűzijáték idején az erődfalon belüli északi kilátópontokon biztonsági okokból korlátozott számú látogató tartózkodhat, a belépés érkezési sorrendben történik.

A Citadellát körülölelő, erődfalon kívüli sétányon és a Szabadság-szobor körüli teraszon nem lesz létszámkorlátozás, azonban a teljes tűzijáték innen csak bizonyos pontokról lesz látható.

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A Szent István Napi programok Budapest területén: további augusztus 20. programok 2026-ban

A teljes program az ünnep hivatalos oldalán érhető el. Fontos, hogy a programok nem korlátozódnak augusztus 20. napjára, egyes helyszíneken már augusztus 19-én lesznek rendezvények, máshol pedig az ünnep utáni napokban is. Budapesten tíz főbb helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-part, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika.

Augusztus 20-án a programokat reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet megtekinteni.

Kilenc órától éjfélig várja az érdeklődőket a hagyományoknak megfelelően a Magyar Ízek Utcája a Várkert előtti rakparton. A Magyar Ízek Utcája a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja, amelyet minden évben az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva rendeznek meg Budapesten, a Várkert Bazárnál. A programon megismerhetjük a hagyományos magyar ételkultúrát és a régió kulináris örökségét, miközben kistermelői kamrakincseket és kézműves finomságokat kóstolhatunk.

Itt debütál az idei év Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája is, illetve itt kóstolhatjuk meg a hivatalos Szent István-napi kenyeret is.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss lista: térképen a cukrászdák, ahol kapható lesz Magyarország Tortája 2026-ban A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte közel 500 cukrászdában.

A Mesterségek Ünnepe 2026-ban sem maradhat el: a Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja, amelyet minden év augusztusában, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva rendeznek meg a Budavári Palotában. A rendezvényen hazai és nemzetközi kézműves mesterek mutatják be a hagyományos mesterségek – mint a fazekasság, a fafaragás vagy a kovácsmesterség – fogásait és műhelytitkait. A látogatók pedig nemcsak megcsodálhatják és megvásárolhatják az egyedi portékákat, de az interaktív műhelyekben maguk is kipróbálhatják az alkotást. A vásár forgatagát színes népzenei és néptáncelőadások, gyermekprogramok, valamint tradicionális magyar ételek és italok teszik teljessé.

Emellett idén is a várban kap helyet a Protestáns Sokadalom, ahol a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház tart istentiszteletet, illetve szervez különböző zenei és közösségi programokat.

A Budai Várban található Karmelita Kolostor, a korábbi miniszterelnöki központ, mely ingyenesen látogatható a nagyközönség számára az ünnepen is 8-tól 16 óráig. A látogatás azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

A Szabadság tér közösségi pihenőhellyé és gasztrokertté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat.

Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a Parlamentet.

A Városligetben a honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margitszigeten. A Szent jobb-körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után, 19 órakor a Bazilika elől indul.

Ahogy azt megszokhattuk, augusztus 20-án számos múzeumba ingyenes lesz a belépés. Fontos, hogy ne csak a programok kezdési időpontját vegyük figyelembe: a tervezéskor számoljunk a lezárások és forgalomkorlátozások hatásával, és hogy sokan mennek ki az ünnepre.

Hol lesznek lezárások augusztus 20-án 2026-ban?

Az országban számos helyen előfordulhat forgalomkorlátozás vagy lezárás az ünnepi programok miatt és változik a közlekedés a fővárosban is. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a Budapesten több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik.

A korlátozások érintik a Lánchídat, az alsó rakpartokat, a budai Várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét a Lánchíd és Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűríti járatait. A változások részleteiről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Tehát a tűzijáték előtt és után a Lánchíd, az Erzsébet híd és a Margit híd köznyékén a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. Annak érdekében, hogy az ország minden tájára haza lehessen jutni az ünneplést követően - újdonság, hogy - hajnalban indul vonat, busz, HÉV az ország minden tájára. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azzal készül, hogy a metrók éjjel fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a 6-os villamos, így könnyebben elérhetőek lesznek a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan a mentesítő járatok indulnak.

A MÁV-csoport a honlapján azt közölte: az ünnepi programokról a fővárosi pályaudvarokra 23 óra és éjjel 2 óra körül kiérkező utasok hazautazása érdekében, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve módosították menetrendet, így a vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon közlekedik. Növelik a szerelvények hosszát és sűrítik a HÉV és a Volán járatait. Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsabára, Debrecenen át Nyíregyházára, Egerbe és Miskolcra, Pécsre, valamint a GYSEV Győrön át Sopronba indít járatot. Részletes információk a https://www.mavcsoport.hu/nemzetiunnep linken.