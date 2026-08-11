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Szórakozás

Most benézhetsz a Hogyan tudnék élni nélküled? film kulisszái mögé: sosem látott felvételek jelentek meg - ezen sok néző fog csodálkozni

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 19:44

Felkerült a Filmio kínálatába a Hogyan tudnék élni nélküled? werkfilmje, amelyben a film szereplői és alkotói mesélnek a forgatásról, a kulisszatitkokról és a produkció emlékezetes pillanatairól. A werkfilm segítségével a nézők számára is kiderülhet, hogyan készült a Demjén Ferenc dalaira épülő magyar romantikus film.

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A werkfilmben a stáb tagjai és a színészek idézik fel a forgatás legfontosabb eseményeit, miközben a kulisszák mögé is betekintést engednek. A film készítői többek között arról mesélnek, hogyan állt össze a történet és miként született meg a balatoni nyarat, szerelmet és ismert slágereket középpontba állító produkció.

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A Hogyan tudnék élni nélküled? az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar mozifilmjévé vált, 2026. augusztus 10-i adatok alapján a filmre 1 millió 79 ezer 130 jegyet adtak el és eddig összesen több mint 2,3 milliárd forint bevételt hozott. Így a werkfilm azok számára is érdekes lehet, akik már látták a moziban, de azoknak is, akik streamingen vagy tévében nézték meg a filmet - és kíváncsiak arra, mi történt a kamerák mögött.

Aki pedig újranézné a filmet, annak sem kell sokáig keresgélnie: a Hogyan tudnék élni nélküled? szintén elérhető a Filmión. Így akár a filmet és werkfilmet egymás után is meg lehet nézni

A történet hamarosan folytatódik, jön a Hogyan tudnék élni nélküled? 2.

A folytatás november 12-én érkezik a magyar mozikba. A második rész bemutatója előtt a Filmio werkfilmje így arra is lehetőséget ad, hogy a nézők felelevenítsék az első filmet.

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Címlapkép: Getty Images
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