Anyagi nehézségeiről vallott Tóth Gabi: nagyon küszködik most az énekesnő

Tóth Gabi énekesnő súlyos anyagi gondokkal küzd: saját bevallása szerint tavaly mindössze egy fellépése volt, és előfordult, hogy családjától kellett pénzt kérnie a bevásárláshoz. A kialakult helyzetért volt férjét, Krausz Gábort teszi felelőssé - számolt be a 24.hu.

Az elmúlt időszakban Tóth Gabi és Krausz Gábor válása körüli botrány számos fordulatot vett. Az énekesnő most Hajdú Péter műsorában vallott arról, hogy a szakítás nemcsak érzelmileg, de anyagilag is rendkívül megviselte.

A hamarosan adásba kerülő műsorban Tóth Gabi kendőzetlenül beszélt jelenlegi helyzetéről. Elmondása szerint olyan mélységekbe került, hogy még a mindennapi bevásárlás is gondot okoz számára, és gyakran kénytelen pontgyűjtő kártyákat használni az alapvető élelmiszerek beszerzéséhez.

Az énekesnő szerint a kialakult helyzet Krausz Gábor felelőssége, aki szerinte áldozatként tüntette fel magát a nyilvánosság előtt. Tóth úgy véli, volt férje Dancing with the Stars győzelme is részben ennek köszönhető, míg az ő karrierje jelentősen megsínylette a történteket.

A szakmai visszaesés súlyosságát jól mutatja, hogy Tóth Gabi az elmúlt évben mindössze egyetlen fellépési lehetőséget kapott. Míg volt férje sikeres pozíciókat tölt be Ausztriában és a Mátrában, addig ő olyan anyagi nehézségekkel küzd, hogy időnként családjától kell segítséget kérnie a mindennapi kiadások fedezésére.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az énekesnő hálás a TV2-nek, hogy két műsorban is szerepelhetett, ami átmenetileg segített rendezni anyagi gondjait. Ugyanakkor korábbi nyilatkozataiban kritikával illette a csatornát, amiért szerinte méltatlanul bántak vele.