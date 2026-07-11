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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban

Pénzcentrum
2026. július 11. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2026/28. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 29. héten 2026-ban már 1 milliárd 140 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti. 

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Az ötös lottó mai, 28. heti nyerőszámai 2026-ben emelkedő számsorrendben:

6; 52; 60; 78; 88.

Ezen a játékhéten (28.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 1 milliárd 140 millió forint lesz az Ötöslottón. 

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További nyeremények az Ötöslottón a 28. héten 2026-ban:

  • 4 találat: egyenként 7 336 035 Ft
  • 3 találat: egyenként 34 655 Ft
  • 2 találat: egyenként 4 035 Ft

Jokerszám: 378034

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 29. héten 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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