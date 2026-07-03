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Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész
Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész - tudatta felesége pénteken az MTI-vel.
Szilágyi Tibor családja körében, békében hunyt el 2026 július 2-án, csütörtökön. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
A jól ismert színész 1960-ban érettségizett a budai József Attila Gimnáziumban, majd 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendékeként – olvasható a Wikipédián.
Először a kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött (1965), majd 1968-ban átment a Veszprémi Petőfi Színházba.
1969-től játszott Budapesten. 1973-ig a Thália, majd 1977-ig a József Attila Színház társulatához tartozott. Ekkor szerződött a Nemzeti Színházhoz két évre, innen 1979-1990 között a Vígszínházba ment. Ezt követően ismét a József Attila-, majd a Nemzeti Színházban játszott, végül 1997-ben csatlakozott az Új Színházhoz. 2003-2007 között a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatója volt.
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A színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, illetve a rádióban is gyakran volt hallható a hangja, többek között kabarékban. Összesen több mint 120 filmben és televíziós produkcióban - köztük az Üvegtigrisben - nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt és Tibornak két verseskötete is megjelent.
Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig.
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