Eladóként dolgozik a Szomszédok egykori sztárja: meglepő, miért választotta a civil életet?

A legendás Szomszédok egykori gyerekszereplője, Molnár Mátyás – aki Vágásiék fiát, Matyit alakította – mára teljesen maga mögött hagyta a televíziós világot, és civil életet él: jelenleg eladóként dolgozik, távol a nyilvánosságtól és a korábbi ismertségtől.

A magyar televíziózás egyik legikonikusabb sorozata, a Szomszédok szereplői közül sokan a mai napig a nyilvánosság előtt élik életüket. Vannak azonban olyanok is, akik a gyerekkori ismertség után teljesen más utat választottak, és csendben kiléptek a reflektorfényből.

Közéjük tartozik a sorozat egyik emlékezetes alakja, Vágásiék fia, Matyi is, akit a sorozatban Molnár Mátyás alakított. A karakter a nézők egyik kedvence lett, hiszen ő volt a produkció egyetlen állandó gyerekszereplője, akit végigkísérhettünk a felnőtté válás útján.

A sorozat befejezése után azonban Molnár Mátyás teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nem épített színészi karriert, és hosszú éveken át gyakorlatilag eltűnt a közéletből. Sőt, a korábbi kollégáival sem tartotta a kapcsolatot.

Egy korábbi interjúban Ivancsics Ilona arról is beszélt, hogy évekkel később egy véletlen találkozás során futott össze vele egy budaörsi üzletházban - idézte fel a Story. Akkor derült ki számára, hogy az egykori gyerekszínész ma már teljesen civil életet él, és bolti eladóként dolgozik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A történet jól mutatja, hogy a gyermekkori ismertség nem feltétlenül jelent életre szóló pályát a szórakoztatóiparban. Míg a Szomszédok sok szereplője a mai napig ismert maradt, addig Molnár Mátyás tudatosan a háttérbe vonult, és egy teljesen átlagos, civil munkát választott – eladóként dolgozik, távol a kameráktól és a reflektorfénytől.