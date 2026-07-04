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Eladóként dolgozik a Szomszédok egykori sztárja: meglepő, miért választotta a civil életet?

Pénzcentrum
2026. július 4. 04:29

A legendás Szomszédok egykori gyerekszereplője, Molnár Mátyás – aki Vágásiék fiát, Matyit alakította – mára teljesen maga mögött hagyta a televíziós világot, és civil életet él: jelenleg eladóként dolgozik, távol a nyilvánosságtól és a korábbi ismertségtől.

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A magyar televíziózás egyik legikonikusabb sorozata, a Szomszédok szereplői közül sokan a mai napig a nyilvánosság előtt élik életüket. Vannak azonban olyanok is, akik a gyerekkori ismertség után teljesen más utat választottak, és csendben kiléptek a reflektorfényből.

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Közéjük tartozik a sorozat egyik emlékezetes alakja, Vágásiék fia, Matyi is, akit a sorozatban Molnár Mátyás alakított. A karakter a nézők egyik kedvence lett, hiszen ő volt a produkció egyetlen állandó gyerekszereplője, akit végigkísérhettünk a felnőtté válás útján.

A sorozat befejezése után azonban Molnár Mátyás teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nem épített színészi karriert, és hosszú éveken át gyakorlatilag eltűnt a közéletből. Sőt, a korábbi kollégáival sem tartotta a kapcsolatot.

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Egy korábbi interjúban Ivancsics Ilona arról is beszélt, hogy évekkel később egy véletlen találkozás során futott össze vele egy budaörsi üzletházban - idézte fel a Story. Akkor derült ki számára, hogy az egykori gyerekszínész ma már teljesen civil életet él, és bolti eladóként dolgozik.

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A történet jól mutatja, hogy a gyermekkori ismertség nem feltétlenül jelent életre szóló pályát a szórakoztatóiparban. Míg a Szomszédok sok szereplője a mai napig ismert maradt, addig Molnár Mátyás tudatosan a háttérbe vonult, és egy teljesen átlagos, civil munkát választott – eladóként dolgozik, távol a kameráktól és a reflektorfénytől.
Címlapkép: Getty Images
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