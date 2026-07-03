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Szórakozás

Hihetetlen részletek szivárogtak ki: Taylor Swift és Travis Kelce titkos esküvőre készül, vagy az egész csak egy zseniális átverés?

Pénzcentrum
2026. július 3. 14:44

Rejtélyekkel és találgatásokkal teli hétvége elé néz New York, miután minden jel arra utal, hogy Taylor Swift énekesnő és Travis Kelce NFL-sztár a Madison Square Gardenben tartja esküvőjét a július 4-i függetlenség napi hétvégén. Bár a pár mélyen hallgat a részletekről, a városi engedélyek, a szállodai foglalások és a helyszíni előkészületek mind-mind valószínűsítik az értesülést - tudósított a BBC.

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A New York-i polgármesteri hivatal megerősítette a BBC-nek, hogy június elején kérelmet nyújtottak be az aréna környéki utcák lezárására július 2. és 4. között. Elsőként a New York Times számolt be arról, hogy Kelce csapata, a Kansas City Chiefs több játékosa is szobát foglalt a közeli szállodákban. A rendőrség szintén megerősítette, hogy nagyszabású eseményre készülnek a helyszínen, a terrorelhárítási egységek pedig – a kiemelt rendezvényeknél megszokott módon – már átvizsgálták a biztonsági kockázatokat.

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A CBS News értesülései szerint csütörtökön mintegy százfős próbavacsorát tartanak az aréna Infosys színháztermében, pénteken pedig egy jóval nagyobb, akár ezer főt is befogadó ünnepség következik. A rendezvényre hatalmas díszletet építenek fel az arénán belül, és várhatóan több neves zenei fellépő is színpadra lép majd. A helyszínen dolgozók dobozokban növényzetet, "ágak" feliratú csomagokat, valamint élelmiszereket – köztük homárt is – szállítottak be.

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A "Garden Party" feliratú teherautók, a színpadtechnikai és világítási eszközök, valamint egy "40 hüvelykes diszkógömb" feliratú láda mind az előkészületeket tanúsítják. Csütörtökön egy hatalmas sátrat is felállítottak az aréna előtt, amelyen keresztül a vendégek többsége beléphet majd a helyszínre, míg a hírességek, köztük Swift és Kelce, várhatóan a földalatti parkolón át érkeznek meg, elkerülve a sajtó munkatársait és a rajongókat.

A Madison Square Garden meglehetősen szokatlan esküvői helyszín, hiszen a 22 ezer férőhelyes aréna elsősorban nagyszabású koncerteknek és sporteseményeknek ad otthont. Ugyanakkor olyan előnyöket is kínál, amelyeket a sztárok nehezen találnának meg máshol, mint például a privát, földalatti VIP-bejáratok rendszere, valamint a teljes ellenőrzés afölött, hogy ki láthatja és fotózhatja az eseményt. A választás mindemellett nem teljesen példa nélküli, hiszen 1974-ben itt házasodott össze Sly Stone, 1982-ben pedig több mint kétezer pár tartott itt tömeges esküvőt.

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A vendéglistáról szinte semmi biztosat nem tudni, bár George Kittle, Benson Boone és Suki Waterhouse már megerősítette, hogy ott lesz a rendezvényen. Az elmúlt napokban feltűnt New Yorkban többek között Ed Sheeran, Phoebe Waller-Bridge és Camila Cabello, valamint Kelce édesanyja, Donna is. A találgatások szerint fellépőként akár Stevie Nicks vagy Tim McGraw neve is szóba jöhet. A pár képviselői egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben, a rajongók egy része pedig úgy véli, hogy az egész felhajtás akár egy gondosan felépített megtévesztés is lehet, amellyel az igazi esküvő zavartalanságát igyekeznek biztosítani.

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Címlapkép: Getty Images
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