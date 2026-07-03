A szervezők egyelőre nem árulták el, hogy 2027-ben pontosan hol vernek tábort, így az új helyszín nevét csak később hozzák nyilvánosságra.
Hihetetlen részletek szivárogtak ki: Taylor Swift és Travis Kelce titkos esküvőre készül, vagy az egész csak egy zseniális átverés?
Rejtélyekkel és találgatásokkal teli hétvége elé néz New York, miután minden jel arra utal, hogy Taylor Swift énekesnő és Travis Kelce NFL-sztár a Madison Square Gardenben tartja esküvőjét a július 4-i függetlenség napi hétvégén. Bár a pár mélyen hallgat a részletekről, a városi engedélyek, a szállodai foglalások és a helyszíni előkészületek mind-mind valószínűsítik az értesülést - tudósított a BBC.
A New York-i polgármesteri hivatal megerősítette a BBC-nek, hogy június elején kérelmet nyújtottak be az aréna környéki utcák lezárására július 2. és 4. között. Elsőként a New York Times számolt be arról, hogy Kelce csapata, a Kansas City Chiefs több játékosa is szobát foglalt a közeli szállodákban. A rendőrség szintén megerősítette, hogy nagyszabású eseményre készülnek a helyszínen, a terrorelhárítási egységek pedig – a kiemelt rendezvényeknél megszokott módon – már átvizsgálták a biztonsági kockázatokat.
A CBS News értesülései szerint csütörtökön mintegy százfős próbavacsorát tartanak az aréna Infosys színháztermében, pénteken pedig egy jóval nagyobb, akár ezer főt is befogadó ünnepség következik. A rendezvényre hatalmas díszletet építenek fel az arénán belül, és várhatóan több neves zenei fellépő is színpadra lép majd. A helyszínen dolgozók dobozokban növényzetet, "ágak" feliratú csomagokat, valamint élelmiszereket – köztük homárt is – szállítottak be.
A "Garden Party" feliratú teherautók, a színpadtechnikai és világítási eszközök, valamint egy "40 hüvelykes diszkógömb" feliratú láda mind az előkészületeket tanúsítják. Csütörtökön egy hatalmas sátrat is felállítottak az aréna előtt, amelyen keresztül a vendégek többsége beléphet majd a helyszínre, míg a hírességek, köztük Swift és Kelce, várhatóan a földalatti parkolón át érkeznek meg, elkerülve a sajtó munkatársait és a rajongókat.
A Madison Square Garden meglehetősen szokatlan esküvői helyszín, hiszen a 22 ezer férőhelyes aréna elsősorban nagyszabású koncerteknek és sporteseményeknek ad otthont. Ugyanakkor olyan előnyöket is kínál, amelyeket a sztárok nehezen találnának meg máshol, mint például a privát, földalatti VIP-bejáratok rendszere, valamint a teljes ellenőrzés afölött, hogy ki láthatja és fotózhatja az eseményt. A választás mindemellett nem teljesen példa nélküli, hiszen 1974-ben itt házasodott össze Sly Stone, 1982-ben pedig több mint kétezer pár tartott itt tömeges esküvőt.
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A vendéglistáról szinte semmi biztosat nem tudni, bár George Kittle, Benson Boone és Suki Waterhouse már megerősítette, hogy ott lesz a rendezvényen. Az elmúlt napokban feltűnt New Yorkban többek között Ed Sheeran, Phoebe Waller-Bridge és Camila Cabello, valamint Kelce édesanyja, Donna is. A találgatások szerint fellépőként akár Stevie Nicks vagy Tim McGraw neve is szóba jöhet. A pár képviselői egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben, a rajongók egy része pedig úgy véli, hogy az egész felhajtás akár egy gondosan felépített megtévesztés is lehet, amellyel az igazi esküvő zavartalanságát igyekeznek biztosítani.
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