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Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 28. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. július 8. 20:58

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/28. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 405 millió forint lesz a tét.

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A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

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Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 28. héten:

7; 12; 14; 22; 30; 31; 34.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 28. héten:

2; 8; 12; 20; 24; 26; 28.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 29. játékhéten 405 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (5 sorsolás óta) nem volt.

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Nyeremények a Skandináv lottón a 28. héten:

  • 6 találat: egyenként 242 625 forint
  • 5 találat: egyenként 5 580 forint
  • 4 találat: egyenként 2 270 forint
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Címlapkép: Getty Images
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