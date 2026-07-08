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A Skandináv lottó nyerőszámai a 28. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/28. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 405 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 28. héten:
7; 12; 14; 22; 30; 31; 34.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 28. héten:
2; 8; 12; 20; 24; 26; 28.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 29. játékhéten 405 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény (5 sorsolás óta) nem volt.
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Nyeremények a Skandináv lottón a 28. héten:
- 6 találat: egyenként 242 625 forint
- 5 találat: egyenként 5 580 forint
- 4 találat: egyenként 2 270 forint
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