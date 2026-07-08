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Meglepő városba költözik az EFOTT 2027-ben: végleg szakítanak a Velencei-tóval
Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei-tó partján tartanak.
Nemrég kiderült, hogy 2027-ben, több mint egy évtized után az EFOTT új helyszínre költözik majd, mert a rendkívüli érdeklődés miatt kinőtte jelenlegi otthonát. A váltás biztosítja, hogy a későbbiekben tovább bővíthessék a látogatói élményt, miközben a megszokott minőséget is megőrzik. Idén a jegyek és a bérletek iránti kereslet 60 százalékkal haladta meg a tavalyit, emiatt a bérletértékesítést már június 22-én lezárták.
Radnai Márk országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.
Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál. A szervezők megköszönték az utóbbi éveket a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak.
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