2026. július 8. szerda Ellák
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koncertlátogató szív alakot formál kezével a tengerparti zenei fesztiválon, a tömeg élvezi az élő előadást a naplementében, szerelmi szimbólum gesztus a nyári rendezvényen, a fiatalok ünnepe a művészet szabadtéri szórakozás.
Szórakozás

Meglepő városba költözik az EFOTT 2027-ben: végleg szakítanak a Velencei-tóval

Pénzcentrum/MTI
2026. július 8. 16:54

Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei-tó partján tartanak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nemrég kiderült, hogy 2027-ben, több mint egy évtized után az EFOTT új helyszínre költözik majd, mert a rendkívüli érdeklődés miatt kinőtte jelenlegi otthonát. A váltás biztosítja, hogy a későbbiekben tovább bővíthessék a látogatói élményt, miközben a megszokott minőséget is megőrzik. Idén a jegyek és a bérletek iránti kereslet 60 százalékkal haladta meg a tavalyit, emiatt a bérletértékesítést már június 22-én lezárták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Radnai Márk országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal. 

Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál. A szervezők megköszönték az utóbbi éveket a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #turizmus #szórakozás #belföldi turizmus #turisztika #esztergom #velencei-tó #fesztiválok

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
12 perce
Mármint szakítanak a Velencei-mocsárral, mert rothadás-bűzben nem annyira kellemes bulizni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
16:54
16:41
16:31
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 8.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
2026. július 8.
Óriási csapdahelyzet a magyar gazdaságban: korai örülni az erős forintnak, rengeteg munkahely belerokkanhat
2026. július 8.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
2 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
4
4 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 16:31
Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 16:03
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Agrárszektor  |  2026. július 8. 16:28
Másodvetés a kertben: itt a lista, ezeket a zöldségeket most is ültetheted