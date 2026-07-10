A szervezett bűnözői hálózatok mára olyan sportágakba is beszivárogtak, mint a sakk vagy a darts - a végcél természetesen a pénzmosás.
Szokatlan módszerrel fosztják ki a magyarokat: 23 milliója bánta az internetes ismerkedést a gyanútlan áldozatnak
Közel 65 ezer eurót, vagyis mintegy 23 millió forintot csaltak ki egy férfitől egy internetes ismerkedés során. A magát amerikai katonának kiadó csaló közös magyarországi jövőt és befektetéseket ígérve férkőzött az áldozat bizalmába.
A Zala vármegyei rendőrök által megosztott történet még 2024 nyarán kezdődött egy közösségi oldalon. A férfi itt kezdett el beszélgetni egy nővel, aki azt állította, hogy hamarosan lejár a katonai szerződése, és ezt követően Magyarországra költözik. A csaló azzal hitegette a sértettet, hogy közösen vesznek majd házat, a vagyonát pedig hazánkban fekteti be. Miután elnyerte a férfi bizalmát, különböző ürügyekkel pénzt kért tőle, az áldozat pedig több bankszámlára is utalt, így halmozódott fel a jelentős összegű kár.
A beígért személyes találkozók sorra elmaradtak, a nő pedig folyamatosan új kifogásokkal állt elő. Amikor a férfi megelégelte a helyzetet és közölte, hogy nem hajlandó több pénzt küldeni, az elkövető érzelmi manipulációhoz folyamodott. Az áldozat ekkor döbbent rá, hogy csalás áldozatává vált, és feljelentést tett a rendőrségen.
Bár a hatóság a nyomozás részleteiről nem adott tájékoztatást, az eset kapcsán nyomatékosan arra kérik a lakosságot, hogy soha ne utaljanak pénzt, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat ismeretlen online partnereknek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a magyartalan mondatszerkezetek, a helyesírási hibák, valamint a tegező és magázó formák indokolatlan váltakozása mind intő jelek lehetnek, hiszen ezek gyakran fordítóprogramok használatára utalnak. Ha valaki mégis csalás áldozatává válik, haladéktalanul forduljon a rendőrséghez - számol be a Police.hu
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