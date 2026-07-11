Közel 65 ezer eurót, vagyis mintegy 23 millió forintot csaltak ki egy férfitől egy internetes ismerkedés során
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: szerencséjük volt, közel 84 millió forintot osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/28. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Hat külföldi játékos nagyjából 536 ezer euróval - közel 191 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon ezúttal 4+2 volt a legmagasabb találat. Ezt 2 magyar játékosnak sikerült elérnie, ők 1,99 millió forintot nyertek. Ezen a sorsoláson közel 15 ezer magyar akadt, aki pár ezer forinttól a százezer forintig nyert egy összeget.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 28. játékhéten, pénteken:
13, 25, 28, 42, 45; 5, 12.
A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 6 külföldi játékos 535 773,9 eurót, vagyis nagyjából 190,5 millió millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak annyira nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban közel 2 millió forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak 2 játékos érte el. További 14 894 magyar játékos összesen csak közel 80 millió forintot nyert.
Eközben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 374 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden már 14,2 milliárd forint lesz a tét.
Jó hír a magyar játékosok számára, hogy jelenleg az Eurojackpoton mindössze 760 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már nagyon régen nem fordult elő, és már jó ideje magasabb volt az ára egy játéknak, esetenként több mint 100 forinttal is: a rekordinfláció és az extrém forintgyengülés idején 880 forintba került egy játék.
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