Meghalt Bonnie Tyler

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a Total Eclipse of the Heart énekesnője, írja a BBC.

Bonnie Tyler, a világhírű énekesnő 75 éves korában elhunyt. A művész, akit olyan legendás slágerek tettek ismertté, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It's a Heartache.

A családja és menedzsmentje közleményben tudatta a hírt: „Bonnie családja és csapata összetört szívvel jelentette be, hogy Bonnie váratlanul elhunyt tegnap este egy portugáliai kórházban, annak a betegségnek a következtében, amely miatt kezelték. Hamarosan további tájékoztatást adunk, addig azonban arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a tragikus időszakban.”

Az énekesnőt májusban sürgősségi bélműtét miatt szállították kórházba a portugáliai Faróban, ahol állapotának stabilizálása érdekében mesterséges kómába helyezték. Később ugyan felébresztették a kómából, de továbbra is intenzív osztályon ápolták. Orvosai akkor bizakodóak voltak a felépülésével kapcsolatban, ám a javulás lassan haladt. Betegsége miatt nyári turnéjának több állomását is le kellett mondani vagy el kellett halasztani.