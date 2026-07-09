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Szórakozás

Meghalt Bonnie Tyler

Pénzcentrum
2026. július 9. 11:15

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a Total Eclipse of the Heart énekesnője, írja a BBC.

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Bonnie Tyler, a világhírű énekesnő 75 éves korában elhunyt. A művész, akit olyan legendás slágerek tettek ismertté, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero és az It's a Heartache.

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A családja és menedzsmentje közleményben tudatta a hírt: „Bonnie családja és csapata összetört szívvel jelentette be, hogy Bonnie váratlanul elhunyt tegnap este egy portugáliai kórházban, annak a betegségnek a következtében, amely miatt kezelték. Hamarosan további tájékoztatást adunk, addig azonban arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a tragikus időszakban.”

Az énekesnőt májusban sürgősségi bélműtét miatt szállították kórházba a portugáliai Faróban, ahol állapotának stabilizálása érdekében mesterséges kómába helyezték. Később ugyan felébresztették a kómából, de továbbra is intenzív osztályon ápolták. Orvosai akkor bizakodóak voltak a felépülésével kapcsolatban, ám a javulás lassan haladt. Betegsége miatt nyári turnéjának több állomását is le kellett mondani vagy el kellett halasztani.
Címlapkép: Getty Images
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