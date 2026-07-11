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Utazás

Ebben a két megyében indulhatnak a hiánypótló buszjáratok: újabb nagy ígérettel állt elő Vitézy Dávid

Pénzcentrum
2026. július 11. 18:31

Több évtizedes hiányt pótolunk: augusztus 1-jétől javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán. Mint rámutatott, eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolna vármegye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki somogyi falu és Dombóvár között, amely a térség egyik legfontosabb közlekedési központja.

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A miniszter tájékoztatása szerint a MÁV-csoport és a Közlekedéstudományi Intézet által kidolgozott menetrendi módosítás célja, hogy a közösségi közlekedés szervezése a közigazgatási határok helyett az utasok valós utazási igényeihez igazodjon. A változások eredményeként Lápafő, Nak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszil felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése.

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A járatok kedvezőbb vasúti csatlakozásokat is biztosítanak Budapest, Pécs és Baja irányába, valamint könnyebbé teszik Dombóvár belvárosának és kórházának megközelítését. A bejegyzés szerint hétköznapokon napi 8-9, hétvégén pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett viszonylatokon.

Vitézy Dávid kiemelte: a fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megyehatárokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása, a közvetlen kapcsolatok bővítése, valamint az autóbuszos és vasúti közlekedés összehangolása. Mint írta: az elmúlt hetek átszervezései - köztük a Heves és Nógrád megyei menetrendi fejlesztés, az új fővárosi éjszakai agglomerációs hálózat kialakítása, illetve most a Somogy-Tolna közötti közvetlen kapcsolatok megteremtése azt mutatja, hogy erre nagy szükség van.

A részletes menetrend a későbbiekben a MÁV-csoport oldalain lesz elérhető.

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Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
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