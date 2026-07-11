Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba.
Tudtuk, csak nem sejtettük: ilyen hatással van a focivébé a lelki egészségünkre, meglepő dolgokat mondott a szakember
A közösségi élmény, a csapatunk jó szereplése is mind jó hatással van a mentális állapotunkra, aminek hosszú távú eredményei is lehetnek.
Sok szurkoló ismeri a világbajnokságok közös meccsnézéseinek azt az érzését, amikor a hazai csapat gólt szerez, a sörkertben vagy a kocsmában pedig vadidegen emberek ölelik át egymást örömükben.
Egy ausztrál klinikai szakpszichológus szerint ezek a közös pillanatok valóban jótékony hatással vannak a lelki egészségünkre . Katie Wood, a melbourne-i Swinburne Egyetem szakembere a DW-nek kifejtette, hogy a mentális egészségünk legnagyobb védőtényezője a kapcsolódás önmagunkhoz, másokhoz, a közösségünkhöz és a kultúránkhoz. A sport pedig épp ezt a célt szolgálja, hiszen összehozza az embereket.
Ez a fajta összetartozás nemcsak a családon vagy a baráti körön belül működik, hanem akkor is megjelenik, amikor valaki egy rövid pillanatra úgy érzi, hogy egy nála nagyobb egész része. Erre pedig a világbajnokság kiváló terepet biztosít.
Hogy ez a gyakorlatban hogyan mutatkozik meg, azt a mostani tornán is látni lehetett. A kansasi Lawrence belvárosa például spontán zöld-fehér szurkolói övezetté alakult az Algéria–Ausztria mérkőzés alatt, ugyanis az algériai válogatott ott rendezte be a bázisát, így több száz helyi amerikai jelent meg algériai mezben, kifestett arccal és zászlókkal.
Máshol is megmutatkozott, milyen gyorsan képes hidakat építeni a labdarúgás. A svájci–kolumbiai nyolcaddöntő után Vancouverben két szurkoló mezt cserélt a közösen átélt este emlékére, Seattle-ben pedig egy belga drukker vigasztalt egy csalódott amerikai szurkolót az Egyesült Államok kiesése után. Egy San Franciscó-i látogató egy különösen emlékezetes pillanatról számolt be, amikor egy számára teljesen ismeretlen férfi meglátta a mezét, odament hozzá, megölelte, és csak annyit mondott, hogy "ez a világbajnokság".
Wood szerint épp ez az ilyen tornák egyedülálló ereje, hiszen olyan emberek osztoznak rövid időre ugyanazon az érzésen, akik a hétköznapokban talán sosem találkoztak volna.
Abban a pillanatban, amikor ugyanannak a csapatnak szurkolsz, egy közös célt hordozó, kollektív élmény jön létre
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– fogalmazott a szakember. Ez pedig egy sokak által alábecsült alapvető igényt, az összetartozás vágyát elégíti ki. Nem számít, hogy valaki évtizedek óta elkötelezett rajongó, vagy most néz először mérkőzést, a lényeg a közösen átélt élmény, a feszültség, az öröm és a csalódás.
A világbajnokság emellett lehetőséget kínál arra, hogy egy időre kiszakadjunk a mindennapokból.
Amikor annyi minden történik a világban, keressük a módját, hogy egy kis időre elmeneküljünk a napi rutinból
– mondta Wood, aki szerint a torna izgalmának másokkal való közös átélése ennek egy rendkívül egészséges formája. Bár egy világbajnokság középpontjában rendszerint maga a labdarúgás áll, sok szurkolónak épp a pályán kívül megélt pillanatok maradnak meg a legmeghatározóbb emlékként.
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