Kiderült, filléreket kapott a BKK amiért Schwarzenegger miatt napokra lezárták a metrót: "családi házat adott egy garzonlakás áráért Budapest"

Éles vitát váltott ki a fővárosi vezetés és a civil szervezetek között, hogy egy amerikai akciófilm budapesti forgatása miatt egy teljes hétvégére lezárták az M2-es metróvonal felét. Miközben Karácsony Gergely főpolgármester és a BKV szerint a lezárás mintegy 50 millió forintos nyereséget hozott a fővárosnak, a Közlekedő Tömeg Egyesület számításai alapján az elmaradt haszon és a társadalmi károk miatt valójában több százmillió forintos veszteség érte Budapestet és az utazóközönséget - írja a Telex.

A fővárosban forgatott, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével készülő film munkálatai miatt a június 20-21-i hétvégére lezárták a Stadionok állomást és a kapcsolódó alagútszakaszt. Mivel a felvételeket nem lehetett a forgalom fenntartása mellett elvégezni, a metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között egyáltalán nem járt, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. A hat állomást érintő korlátozást a Metróért Egyesület is túlzott mértékűnek tartotta.

A konfliktus forrása, hogy a Közlekedő Tömeg Egyesület által kikért szerződések alapján a filmprodukció a piaci ár töredékéért használhatta az infrastruktúrát. A BKV nettó 31 millió forintos bérleti díjat kért a metróvonal felének kétnapos átengedéséért, valamint további 15-20 millió forintot számolt fel a kapcsolódó szolgáltatásokért, míg a BKK mintegy 50 millió forintot kapott a pótlóbuszok biztosítására. A civil szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a BKV hibás módszertannal kizárólag a forgatás tényleges helyszínét jelentő állomásra kalkulálta a díjat, a miatta lezárt másik öt megállóra viszont már nem számolt fel bérleti díjat.

Az egyesület számításai szerint a metróvonal értékcsökkenése és a befektetett tőke elmaradt haszna önmagában kétszázmillió forintos költséget jelent. Ehhez adódnak még a társadalmi költségek, így a mintegy százmillió forintra becsült utazásiidő-veszteség, valamint a megnövekedett autóforgalom okozta környezetterhelés. A civil szervezet szerint a fővárost érő valós, meg nem térült veszteség így elérheti a 250-270 millió forintot.

A BKV ugyanakkor teljesen más adatokat közölt, amelyek a főpolgármester korábbi kijelentéseit támasztják alá. A közlekedési társaság szerint az érintett metrószakasz és a kieső szerelvények kétnapos értékcsökkenése mindössze 4,4 millió forintot tett ki. Ha ezt levonják a produkciótól kapott, közel 48 millió forintos nettó bérleti díjból – amely nem tartalmazza a külön elszámolt buszpótlást –, a vállalat több mint 43 millió forintos tiszta nyereséggel zárta a hétvégét.

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A közlekedési vállalat hozzátette, hogy a pótlóbuszok folyamatosan akadálymentes utazást biztosítottak, a vágányzár ideje alatt pedig olyan halaszthatatlan nyári karbantartási munkálatokat is elvégeztek – például aljcserét, kábeljavítást és gyomirtást –, amelyek miatt később egyébként is szüneteltetni kellett volna a forgalmat. A BKV szerint így optimális helyzet alakult ki, hiszen a bérleti díjból származó bevétel mellett egy külső partner a szükséges pótlóbuszok teljes költségét is megtérítette.