Szörnyű tragédia: fiatalok másztak fel a vasúti vagon tetejére Budapesten, egyikük meghalt

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Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten - derül ki az RTL riportjából. Velük volt egy másik 16 éves lány is, aki nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, ezért őt is kórházba szállították.

Címlapkép: Getty Images

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