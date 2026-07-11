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Egészség

Szörnyű tragédia: fiatalok másztak fel a vasúti vagon tetejére Budapesten, egyikük meghalt

RTL
2026. július 11. 19:06

Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten - derül ki az RTL riportjából. Velük volt egy másik 16 éves lány is, aki nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, ezért őt is kórházba szállították.

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Azután hívtak mentőt, hogy egy arra haladó vonatból látták a történteket.

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Általában évente többen is súlyos égési sérüléseket szereznek, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára, és áramütést szenvednek. Az ilyen balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek.
Címlapkép: Getty Images
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