Most érkezett! Utoljára rendezik meg a Velencei-tónál az EFOTT-ot

Utoljára rendezik meg idén a Velencei-tónál az EFOTT-ot. A július 8. és 12. között zajló, ötvenedik jubileumi fesztivál a rendkívüli érdeklődés miatt kinőtte jelenlegi otthonát, így a jövőben új helyszínre költözik.

A döntést a folyamatosan növekvő látogatószámmal indokolták a szervezők. A váltás biztosítja, hogy a későbbiekben tovább bővíthessék a látogatói élményt, miközben a megszokott minőséget is megőrzik. Budai Marcell sajtófőnök tájékoztatása szerint a jegyek és a bérletek iránti kereslet 60 százalékkal haladta meg a tavalyit, emiatt a bérletértékesítést már június 22-én lezárták.

A rendezvény iránti kiemelkedő érdeklődést mutatja, hogy a szerdai napijegyek teljesen elfogytak, és várhatóan pénteken, valamint szombaton is telt ház lesz. A sajtófőnök kiemelte, hogy a fesztivál egyértelműen kinőtte a jelenlegi területét, az új környezet viszont minden feltételt biztosít majd ahhoz, hogy a megnövekedett látogatólétszám mellett is fokozzák a színvonalat és tovább javítsák a vendégélményt.

A rendezvényt idén tizennegyedik alkalommal fogadja be a Velencei-tó. A szervezők hálásak az itt eltöltött időszakért, hiszen a tópart több mint egy évtizeden át szolgált az EFOTT igazi otthonaként - áll a közösségi médiában közzétett tájékoztatóban. Arról, hogy 2027-ben hol folytatódik a fesztivál, hamarosan tájékoztatják a közönséget.