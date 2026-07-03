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Most közölték a szervezők: tíz év után új helyre költözik a legendás magyar fesztivál
Az idén ötvenéves EFOTT fesztivál tíz év után búcsút int a Velencei-tónak, és 2027-ben már egy teljesen új helyszínre költözik.
A szervezők a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben búcsúztak el az elmúlt évtized otthonául szolgáló térségtől.
Emlékeztettek arra, hogy az évek során egyetemisták százezreinek mutatták meg a tópartot, ahol a fesztiválozók közös élményeket és emlékeket gyűjthettek. A környezetváltozás apropóját a fél évszázados jubileum adja, amelyet a megújulás és az előretekintés időszakaként értékelnek.
Bár a rendezvény az utóbbi időszakban állandósult a Velencei-tónál, az 1976-os indulásakor még vándorfesztiválként működött. Akkoriban az elsődleges cél az volt, hogy folyamatosan új városokat, tájakat és közösségeket bevonva mutassák be az ország turisztikai értékeit a fiataloknak.
Ezzel a költözéssel a fesztivál ehhez az eredeti küldetéséhez tér vissza. A szervezők egyelőre nem árulták el, hogy 2027-ben pontosan hol vernek tábort, így az új helyszín nevét csak később hozzák nyilvánosságra. A tájékoztatás szerint azonban az új térségben is megmarad a jól ismert atmoszféra, a következő fejezetet pedig a korábbiaknál is nagyobb szabású élménynek ígérik.
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