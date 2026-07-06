Megérkezett bejelentés a milliárdos kifizetésekről: rengeteg magyar előadót érint a most bevezetett szigorítás

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Az egyesület az elszámolás során idén először alkalmaz csúcstechnológiát a mesterséges intelligencia által generált felvételek kiszűrésére, mivel jogdíj kizárólag emberi teljesítmény után járhat.
Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) idén összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki mintegy 160 ezer hazai és külföldi előadónak. A tavalyi évhez képest tíz százalékkal megemelkedett összeget a rádiós, televíziós és streaming-lejátszások, valamint a háttérzenék után osztják fel.
Mint az EJI írja: a kifizetések kétszámjegyű növekedését az infláció és az elmaradt jogdíjak utólagos beszedése mellett az tette lehetővé, hogy a szervezet a digitalizációnak köszönhetően jelentősen csökkentette az adminisztrációs és feldolgozási költségeit, a felszabaduló összegeket pedig visszaforgatta a jogdíjalapba.
A felosztás hatalmas adatmennyiség elemzését igényelte, amelynek során száz rádió és televízió több mint 13 millió elhangzási adatát, valamint a Spotify és a Deezer nyolcmilliárdos lejátszási forgalmát vizsgálták át. Emellett a szálláshelyek és üzletek háttérzenéit, illetve a Magyar Rádió felvételeit – köztük idén először a Szakcsi Jazzrádió és a Csukás Meserádió műsorát – is feldolgozták.
A felosztott összegek legnagyobb része, több mint 1,3 milliárd forint a rádiós és televíziós sugárzások után jár. Ebben a kategóriában a legmagasabb egyéni jogdíj meghaladja a negyvenmillió forintot, a csúcstartók között pedig hat magyar előadó is szerepel.
A Spotify és a Deezer lejátszásai közel 600 millió forintot generáltak, ráadásul a tíz legnagyobb összeget kapó művész közül nyolc hazai. A Magyar Rádió felvételei után 230 millió, míg a kereskedelmi egységekben játszott háttérzenék után közel 130 millió forintot utalnak ki. A kifizetések megoszlása ugyanakkor a zeneipar sajátosságainak megfelelően rendkívül egyenetlen, hiszen miközben mintegy százötven előadó egymillió forint feletti bevételhez jut, addig mintegy 150 ezer jogosultnak ötvenezer forintnál is kevesebb összeggel kell beérnie.
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Az EJI szigorú alapelve, hogy a kifizetés kizárólag az emberi alkotómunka után jár. Ennek érvényesítésére a szervezet idén megkezdte a mesterséges intelligencia jelenlétének kiszűrését a zeneszámokban, ehhez pedig a Deezer speciális hangfelismerő technológiáját is bevetették. Az első tesztidőszakban tízezer felvételt vizsgáltak meg.
Az ellenőrzések során számos olyan művet azonosítottak, amely teljesen nélkülözte az emberi közreműködést. Ezekre az egyesület nem fizet jogdíjat, és azonnal kizárta őket a felosztásból. A jelenlegi próbaidőszak tapasztalataira építve a szervezet a jövőben tovább finomítja a géppel generált tartalmak azonosításának módszertanát.
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