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Egy rét az erdő és egy napsütötte sötét viharfelhő előtt, Kelet-Lengyelországban
Szórakozás

Most közölte a hétvégi időjárásról a HungaroMet: jön a fordulat, komoly felhőtömbök érkeznek Magyarországra

Pénzcentrum
2026. július 4. 17:27

Éjszaka északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek Magyarország fölé, hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, és egy-egy zivatar sem zárható ki - közölte hétvégi időjárás előrejelzésében a HungaroMet.

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Nyugat felől anticiklon nyúlik kontinensünk belsőbb részei fölé, így nagy területen napos, és nagyrészt száraz az időjárás. A csapadékot hozó ciklonok a magasnyomású légköri képződmény északi, északkeleti peremén vonulnak, így elsősorban a Brit-szigeteket, a Skandináv-félszigetet és Baltikumot érintik, de főleg utóbbi frontjai délebbre is lenyúlnak.

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Az említett tájakon az eső, záporeső mellett zivatar is előfordul. A hőmérséklet kontinensünk nagyobb részén 20 fok körül alakul, nagy területen 30 fok fölé a déli, délkeleti országokban melegszik fel a levegő, de az Ibériai-félszigeten 42, 43 fokot is mérnek. A Kárpát-medence továbbra is az anticiklon peremén helyezkedik el, az északabbra vonuló frontok csak időszakos felhősödést, kis csapadékot okozhatnak.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Szombaton napos időnek örülhettünk többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Éjszaka azonban északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható.

Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet a nappali órákban továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések.

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A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között várható.
Címlapkép: Getty Images
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