Most közölte a hétvégi időjárásról a HungaroMet: jön a fordulat, komoly felhőtömbök érkeznek Magyarországra

Éjszaka északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek Magyarország fölé, hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, és egy-egy zivatar sem zárható ki - közölte hétvégi időjárás előrejelzésében a HungaroMet.

Nyugat felől anticiklon nyúlik kontinensünk belsőbb részei fölé, így nagy területen napos, és nagyrészt száraz az időjárás. A csapadékot hozó ciklonok a magasnyomású légköri képződmény északi, északkeleti peremén vonulnak, így elsősorban a Brit-szigeteket, a Skandináv-félszigetet és Baltikumot érintik, de főleg utóbbi frontjai délebbre is lenyúlnak.

Az említett tájakon az eső, záporeső mellett zivatar is előfordul. A hőmérséklet kontinensünk nagyobb részén 20 fok körül alakul, nagy területen 30 fok fölé a déli, délkeleti országokban melegszik fel a levegő, de az Ibériai-félszigeten 42, 43 fokot is mérnek. A Kárpát-medence továbbra is az anticiklon peremén helyezkedik el, az északabbra vonuló frontok csak időszakos felhősödést, kis csapadékot okozhatnak.

Szombaton napos időnek örülhettünk többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Éjszaka azonban északnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, majd vasárnap napközben a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható.

Hajnaltól helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet a nappali órákban továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések.

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A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között várható.