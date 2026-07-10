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Szórakozás

Csütörtök este egyszerre három világsztár vacsorázott egy pesti étteremben: megnéztük, mit ehettek

Pénzcentrum
2026. július 10. 11:34

Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos csütörtök este az erzsébetvárosi  Rosenstein Vendéglőben vacsoráztak, a hely pedig a közösségi oldalán számolt be a látogatásról. A három filmes több alkalommal is visszatért a budapesti tartózkodásuk alatt, a vendéglő pedig nyilvánosan megköszönte, hogy náluk étkeztek.

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A Rosenstein Vendéglőben csütörtök este különleges vendégeket fogadtak: Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos is betért a legendás családi étterembe. A filmcsillagok több alkalommal is visszatértek budapesti tartózkodásuk alatt, ami ritka gesztus még a filmipar nagy neveitől is.

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Itt nem először fordulnak meg világsztárok, de a három művész együttes látogatása újabb erős pillanat a vendéglő történetében. A ház köszönetet mondott a társaságnak, és jelezte: öröm volt vendégül látni őket, és bármikor visszavárják.

A Rosenstein Vendéglő története jól mutatja, hogyan lehet egy város peremének számító utcából gasztronómiai referenciapont. A Mosonyi utcai hely 1996 óta működik megszakítás nélkül, annak ellenére, hogy induláskor kevesen jósoltak neki hosszú távú jövőt. A környék nem számított ideálisnak, a vendéglő mégis megtalálta a közönségét, és azóta is tartja azt a ritka pozíciót.

Az étterem nem a fine dining hullámra ült fel, hanem akkor is ragaszkodott a saját ételsorához, amikor a hazai csúcsgasztronómia épp a minél látványosabb újítások felé fordult. Borjúpaprikás tojásos galuskával, rántott hús, kocsonya, sólet, szalontüdő – olyan fogások, amelyek sokáig nem fértek bele a „legjobb éttermek” kategóriájába, itt viszont kezdettől fogva alapnak számítottak.

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A séf ajánlata alapján a sztárok olyan fogások közül választhattak, mint a vadász módra készült szarvasbélszín (12 500 Ft), a tejszínes vargányamártással tálalt konfitált borjúpofa (8500 Ft), a fokhagymás krumplilukesszel érkező báránycsülök (13 000 Ft), a juhsajtos polentával és csilisbabos raguval készített göngyölt bárány (11 500 Ft), illetve a roséra sütött kacsamell kelkáposztaraguval (7600 Ft).
Címlapkép: Getty Images
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